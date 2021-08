Feux de forêts : le Bilan des morts augmente

Au lendemain du déclenchement des incendies, le bilan provisoire des feux de forêts qui ravagent le nord-est de l’Algérie continue de grimper, notamment à Tizi Ouzou, qui est actuellement gravement touchée par cette catastrophe environnementale.

Selon des sources locales, plus de 16 personnes ont perdu la vie depuis que les incendies se sont déclenchés dans plusieurs communes de la wilaya et qui se propagent actuellement vers d’autres régions.

Par ailleurs, le ministère de la Défense nationale, a déploré la mort de 25 militaires éléments de l’armée nationale populaire (APN). Les 25 martyrs ont été emportés par les incendies de Bejaia et Tizi Ouzou. Ils ont donné leurs vies pour sauver 110 citoyens entre hommes, femmes et enfants.

Les foyers d’incendies se multiplient

Plus tôt dans la journée, la Direction générale de la protection civile a indiqué dans un communiqué avoir enregistré une augmentation du nombre d’incendies sur le territoire national, atteignant 73 incendies dans 13 wilayas.

À Tizi Ouzou, la wilaya la plus affectée par les incendies qui sévissent depuis hier, lundi, une cellule de crise a été mise en place au niveau de la wilaya a appelé « tous les citoyens à faire preuve de vigilance et prudence », tout en exigeant « l’évacuation immédiate des citoyens vivant dans les villages les plus touchés ou menacés par les incendies et à rejoindre des structures mises en place pour les abriter ».

Les intérêts de la wilaya ont confirmé dans un communiqué que « tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés afin de contrôler la situation et de sauver les vies humaines « . En outre, » des moyens matériels en provenance sont actuellement acheminées de wilayas voisines », ajoute le communiqué.