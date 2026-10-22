Feux d’artifice tirés vers une cité universitaire des filles : deux suspects interpellés

Une vidéo de quelques secondes aura suffi. À Bordj Bou Arréridj, la Gendarmerie nationale a interpellé deux individus filmés alors qu’ils effectuaient des manœuvres périlleuses au volant d’une voiture, le long de la voie bordant la résidence des filles de l’université Bachir El-Ibrahimi. Pendant que le conducteur enchaînait les figures, son passager envoyait des mortiers de feux d’artifice en direction des fenêtres du bâtiment.

Les deux mis en cause doivent être présentés devant les juridictions compétentes. Ils sont poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui et pour la conduite dangereuse adoptée sur la chaussée.

Une vidéo virale déclenche l’enquête à BBA

Tout démarre avec la diffusion d’images sur les plateformes numériques. On y distingue une berline de couleur blanche qui multiplie les dérapages et accélérations brutales sur un axe très fréquenté par les étudiantes. Depuis l’habitacle, des projectiles pyrotechniques sont lancés vers les ouvertures de la cité.

Dès le signalement de cette séquence, la brigade de gendarmerie d’El Anasser a ouvert une enquête judiciaire. Les enquêteurs ont exploité chaque détail visible à l’écran, de l’immatriculation du véhicule aux repères du décor, pour remonter jusqu’aux protagonistes. L’identification puis l’interpellation ont été bouclées rapidement.

Ce n’est pas la première fois que la wilaya connaît ce scénario. En août dernier, à Ras El Oued, un automobiliste avait renversé un citoyen qui filmait son coup de folie, avant d’être rattrapé par ces mêmes images.

À LIRE AUSSI : Portières d’Audi A3 volées : trois suspects écroués

Ce que risquent les deux suspects

Le chef d’inculpation retenu, la mise en danger de la vie d’autrui, expose les prévenus à des peines d’emprisonnement assorties d’amendes. La conduite dangereuse sur la voie publique constitue un grief distinct, qui peut entraîner des sanctions touchant directement le permis de conduire.

Le dossier est entre les mains de la justice, qui appréciera la gravité des faits. L’affaire rappelle surtout que les abords des résidences universitaires de Bordj Bou Arréridj restent sous surveillance, et que la viralité d’une vidéo ne protège personne.

Les réseaux sociaux, nouvelle source de dossiers judiciaires

Filmer ses propres excès et les publier est devenu, paradoxalement, le meilleur allié des enquêteurs. Gendarmes et policiers surveillent en permanence les contenus signalés, puis transforment ces vidéos en pièces d’un dossier pénal. Le flagrant délit numérique remplace désormais la patrouille au bon endroit au bon moment.

Les exemples s’accumulent à travers le pays. Un chauffard de Larbaâ avait été rattrapé après des manœuvres surréalistes filmées par un témoin, tandis qu’à Alger, deux passagers ont été déférés pour ivresse manifeste et insultes à bord du tramway, là encore à cause d’une séquence devenue virale.

À Blida, un homme a également été identifié après la diffusion d’une agression dans une station de bus. Le message adressé par les services de sécurité est limpide : ce qui circule en ligne peut parfaitement finir devant un juge.

À LIRE AUSSI : Cité universitaire d’Oran : des données personnelles d’étudiantes publiées en ligne, la directrice démise