Feuilleton El Berrani : l’ARAV convoque le directeur de la chaîne Echorouk

L’autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel a, récemment, rappelé à l’ensemble des professionnels de ce secteur, la nécessité de respecter la spécificité de ce mois sacré du ramadan et de se conformer aux règles juridiques et ethniques.

Dans ce sillage, le ministère de la Communication a convoqué, en ce jeudi, le directeur de la chaîne Echorouk, en raison de quelques séquences du feuilleton « El Berrani », diffusé sur la chaine en ce mois de Ramadan.

Le directeur de la chaine Echorouk convoqué

Après le succès de « Eddama », le réalisateur Yahia Mouzahem est de retour dans le nouveau feuilleton, El Berrani, dont les premiers épisodes ont été diffusés sur la chaîne de télévision Echorouk. Cependant, dans son communiqué mis en ligne en ce jeudi 14 mars, le ministère de la communication a fait savoir que le directeur de la chaine a été convoqué pour donner des explications concernant certaines séquences de cette série.

Par ailleurs, cette convocation fait suite au rappel de l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel, ANIRA. Le communiqué du ministère indique, aussi, que la commission chargée du suivi des programmes ramadanesques a enregistré quelques observations au sujet de certaines séquences de la série El Berrani, diffusée sur Echorouk TV.

Publicités : l’ARAV lance un avertissement aux chaines de télévision

Dans la même journée, l’autorité de régulation de l’audiovisuel a mis en garde les chaînes de télévision, contre la diffusion excessive des spots publicitaires par certaines chaînes, pendant les trois premiers jours de ce mois de ramadan.

Dans ce sillage, l’autorité nationale de régulation de l’audiovisuel rappelle l’importance de respecter les lois régissant le secteur publicitaire à la télévision. Et ce, tout en tenant compte des spécificités culturelles et religieuses de ce mois de Ramadan et de la société algérienne.

