Feu vert pour la reprise des traversées maritimes

Après l’annonce faite hier concernant l’ajout de nouveaux vols internationaux, voilà que la diaspora, mais aussi l’ensemble des citoyens algériens peuvent enfin respirer une bonne bouffée d’air marin. Aujourd’hui le 12 octobre 2021, soit plus de deux ans après la fermeture des frontières maritimes, voilà que la délivrance arrive enfin.

En effet, le ministère du Transport a annoncé aujourd’hui la reprise des traversées maritimes. Une décision tant attendue par la diaspora algérienne qui a souffert pendant de longs mois des déboires causés par les compagnies aériennes.

Selon le communiqué du ministère du Transport, la reprise des traversées maritimes se fera à partir du jeudi 21 octobre prochain. Le programme, loin cependant d’être riche, risque de décevoir un peu. Il s’agit d’une reprise pour le moins timide, mais qui va permettre de voir le lancement du nouveau navire d’Algérie Ferries, le Bordj Badj Mokhtar III.

Ouverture des frontières maritimes : deux traversées par semaine

Bien que les frontières aient été fermées pendant plus de deux ans, le retour est loin d’être à la hauteur de l’absence. Le ministère de Transport a décidé de limiter le nombre de traversées à deux seulement par semaines. Deux pays vont être cependant reliés aux cotes algériennes. Il s’agit, et sans grande surprise, de la France et de l’Espagne.

Le Programme est comme suit :

Une traversée hebdomadaire reliant les ports d’Alger ou d’Oran (un port par semaine) à Alicante, en Espagne Une traversée hebdomadaire reliant Alger à Marseille, en France

Il y aura donc deux lignes, dont une variable, et bien entendu des traversées-retour. La traversée vers l’Espagne se fera à partir du 21 octobre prochain, tandis que celle vers Marseille en France se fera à partir du 1er novembre à bord du nouveau navire d’Algérie Ferries Bordj Badji Mokhtar III.