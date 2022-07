Feu vert pour la ligne Algérie – Venezuela: la date du 1er vol dévoilée

Avec l’amélioration du contexte sanitaire, le secteur aérien commence petit à petit à prendre son envol. Et à reprendre son niveau d’avant la pandémie. En Algérie, ce n’est qu’après l’annonce du ministre des transports, en mai dernier. Que les compagnies aériennes ont renforcé leurs programmes respectifs.

Dans ce même sillage, le président de la république Abdelmadjid Tebboune a partagé, dernièrement, plusieurs nouvelles concernant l’ouverture de lignes aériennes directes. C’est le cas notamment de celle qui reliera l’Algérie au Venezuela.

En effet, lors de la visite du président vénézuélien Nicolas Maduro, le mois juin dernier, le chef d’Etat algérien a déclaré une prochaine ouverture d’une nouvelle ligne aérienne entre les deux pays. Cette dernière, reliera la capital Alger au Caracas. Une décision que Nicolas Maduro a fortement salué. Dans la mesure où elle intervient dans le cadre des échanges économiques et touristiques entre les deux pays.

Le Venezuela autorise officiellement les vols Caracas – Alger

L’institut de l’aéronautique civile vénézuélien a ajout, le 9 juin dernier, l’Algérie à la liste des pays autorisés pour les vols réguliers des passagers. Cette information a été confirmé par le site spécialisé Aviacionline. De son côté la compagnie aérienne propre à se pays, Conviasa, a annoncé la mise à disposition de sa clientèle de ses services sans escale vers l’Algérie. Cette dernière représente sa première destination en Afrique.

Par ailleurs, sur sa page officiel, Conviasa a dévoilé la date de l’inauguration de son premier vol vers l’Algérie. Ainsi, la première liaison entre Caracas et Alger est programmée pour le 27 juillet 2022. En ce jour, ce vol décollera de l’aéroport de Caracas à 12h00 pour arriver en Algérie dix heures plus tard. Cependant, ce transporteur aérien a fait également savoir que l’Algérie fera également objet d’une escale au vols de cette compagnie. Plus particulièrement ceux qui relient Caracas à Doha. Et ce à compter du 18 Novembre 2022.

Pour ceux qui se posent la question. Un vol direct entre le Caracas et la capital Alger est affiché sur le site de réservation de Conviasa au prix de 1260 euros. Un tarif qui s’applique également pour le premier vol de la compagnie prévu pour le 27 juillet prochain.