Feu de forêt à Khenchela : une apocalypse environnementale

À Ain Mimoun, dans la wilaya de Khenchela, le ciel est tristement obscurci par d’imposants nuages de fumée. Les forets du massif des Aurés sont en proie aux flammes depuis plus de 24 heures. Face à ce drame qui a déjà réduit en cendre des centaines d’hectares, les efforts des sapeurs-pompiers ne semble pas suffire.

C’est au poumon même des Aurés que l’incendie s’est déclaré. Le feu, dont on ignore encore l’origine, est parti de la forêt de Bir Ouassfane, à Ain Mimoun, avant de dévaster des centaines d’hectares de végétation et des milliers d’arbres d’essences variées. Un drame sans nom auquel assistent, impuissants, les habitants de la région.

200 sapeurs-pompiers et des gardes-forestiers, appuyés par les camions des colonnes mobiles, font face à cette apocalypse environnementale. À ces soldats du feu s’ajoutent des éléments de l’ANP, des gendarmes, ainsi que des citoyens volontaires. Tous essaient de mettre fin à l’avancée des flammes dévastatrices qui sont parties de plusieurs foyers.

Selon l’APS, Deux hélicoptères ainsi que des renforts de la Protection civile venus de cinq wilayas voisines ont été dépêchés sur les lieux du drame. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrant des cortèges de camions citernes appartenant à des citoyens, indiquent que malgré les renforts, les pompiers se sont retrouvés désarmés.

Une origine criminelle ?

Selon l’ENTV, il s’agit de feux de forêts saisonniers, qui se propagent à cause du vent et de la canicule. Cependant, et d’après les habitants de la région, la piste criminelle n’est pas à écarter. Selon nos sources, l’incendie est parti d’une vingtaine de foyers différents, dans une zone forestière ou se trouvent en abondance des arbres protégés dont le bois est convoité par des trafiquants sans foi ni loi afin de confectionner des ustensiles traditionnels destinés à la vente. Mais, en attendant que la question soit tranchée, une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer l’origine du feu.

De son côté, le sous-lieutenant Merghad a indiqué que plusieurs familles habitant dans le périmètre de l’incendie ont été évacuées. Portées par le vent et la canicule, les flammes ont pu rapidement passer de la forêt de Bir Ouassfane vers le village de Noughis à Tamza et à la frontière de la forêt jouxtant la commune de Chélia avant de menacer là encore des plantations appartenant à plusieurs agriculteurs de la région.

Afin d’accélérer la mission des pompiers, une cellule de crise a été installée au niveau du cabinet de la wilaya de Khenchela, dont la tache est de suivre l’évolution de la situation, mais aussi de coordonner les efforts des différents services afin de vite maitriser l’incendie.