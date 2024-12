Fêtes de fin d’année : Tunisair annonce des promotions exceptionnelles sur ses vols vers l’Algérie

Alors que l’année 2024 touche à sa fin, la Tunisie s’impose comme une destination de choix pour les Algériens en quête d’une escapade festive. Pour répondre à cette demande, Tunisair a mis en place des offres promotionnelles exceptionnelles à destination et en provenance de l’Algérie.

La compagnie aérienne tunisienne profite de la demande croissante de ces billets de voyage en cette fin d’année, pour lancer une nouvelle offre permettant de réaliser des économies importantes pour célébrer le Nouvel An dans ce pays voisin.

Pour rappel, Tunisair relie régulièrement la Tunisie à l’Algérie en assurant des liaisons directes entre l’aéroport international de Tunis-Carthage et les principales villes algériennes. Vous pouvez ainsi vous envoler facilement vers Alger, la capitale, ou encore vers Oran, à l’ouest du pays. Elle partage la desserte de ce créneau avec Air Algérie et Nouvelair.

Vols Tunisie – Algérie : envolez-vous avec Tunisair à prix léger

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce mercredi 25 décembre 2024, la compagnie aérienne tunisienne annonce le lancement d’une nouvelle promotion permettant de s’envoler vers plusieurs destinations, au départ de la Tunisie, à petits prix.

Par ailleurs, les vols depuis et vers l’Algérie sont concernés par cette offre promotionnelle. Pour célébrer le nouvel An, la compagnie aérienne propose à ses clients de réserver leurs prix de voyage dès maintenant, de profiter de ses réductions comme suit :

Tunis – Alger – Tunis : à partir de 121 euros par trajet et par voyage ;

Tunis – Oran – Tunis : au prix de 150 euros, le prix d’un aller simple.

Tunisair lance une promotion : voici ses conditions

Dans son communiqué, la compagnie aérienne tunisienne informe que cette promotion est valable pour toutes les réservations effectuées jusqu’au 10 janvier 2025 et s’applique sur les vols programmés comme suit :

À destination de la Tunisie : du 25 décembre 2024 au 31 mai 2025, hors des vacances scolaires ;

En provenance de la Tunisie : à partir du 13 janvier jusqu’au 31 mai 2025.

Par ailleurs, le transporteur aérien tunisien exige une durée de séjour maximale d’un mois. Et les réservations sont disponibles sur son site en ligne, son application mobile, le réseau d’agences Tunisair et des agences de voyage partenaires. Les passagers aériens désireux de profiter de cette promotion pourront réserver via le call center : 81 10 77 77 ou au (+216) 70 019 160.

L’offre est soumise à des conditions spécifiques dans la limite des places disponibles. D’où l’importance de réserver dès maintenant et de profiter de cette nouvelle promotion.

