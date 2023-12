Fêtes de fin d’année 2023 : les vols vers Istanbul en promotion chez Air Algérie

Considérée comme la destination touristique numéro deux, après la Tunisie, pour les Algériens, La Turquie accueille chaque année un nombre incalculable de touristes qui souhaitent célébrer le réveillon à Istanbul, profiter de cette occasion pour passer des vacances de rêves.

Grâce à un riche patrimoine culturel et des activités attractives, la Turquie et ses belles villes séduisent les voyageurs du monde entier, des plus jeunes aux plus âgés. Par ailleurs, face à la forte demande, enregistrée de la part des voyageurs algériens, Air Algérie a décidé de lancer une nouvelle offre promotionnelle.

Vols Alger – Istanbul : Air Algérie annonce une nouvelle promotion

En effet, la compagnie aérienne nationale a décidé de faire plaisir à ces voyageurs et d’annoncer de nouvelles promotions. À quelques jours de la fin d’année 2023, Air Algérie a dévoilé sa nouvelle surprise, pour ses passagers, qui leur permet de faire des économies tout en profitant pleinement de leur voyage en Turquie.

Air Algérie propose à ses voyageurs de réserver dès maintenant leurs billets en aller-retour, au départ de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger, vers celui d’Istanbul en Turquie. Et ce, à partir de 38 100 dinars algériens. Cette nouvelle offre promotionnelle d’Air Algérie est valable jusqu’au 31 décembre 2023, et s’applique sur des vols allant jusqu’au 31 octobre 2024.

Air Algérie reprend ses vols Jijel – Marseille

Dans un autre communiqué, publié le weekend dernier, Air Algérie annonce la reprise de ses vols au départ de l’aéroport de Jijel vers celui de Marseille en France. Désormais, les voyageurs algériens pourront prendre leur envol au départ de Jijel, à partir du vendredi 22 décembre 2023, à raison de deux vols par semaine.

Par ailleurs, Air Algérie a aussi dévoilé le prix de ses billets vers Marseille. Elle propose à ses voyageurs de réserver leurs vols au prix de 24 600 dinars algériens, le prix d’un voyage en aller-retour.

