Fêtes de fin d’année 2023 : les vols Marseille-Alger à partir de 63 euros chez Air France

À peine deux semaines nous séparent de la fin d’année 2023 et les personnes qui envisagent de passer cette fête à l’étranger ont déjà programmé leurs voyages. Cependant, durant cette période, les prix des billets grimpent chez les compagnies aériennes.

En revanche, chez Air France, il est toujours possible de trouver quelques bons plans pour passer sa fin d’année à l’étranger.

Vols France – Algérie : voici les bons plans d’Air France pour décembre 2023

Certes, les prix de la compagnie aérienne française ont aussi grimpé en ce mois de décembre 2023, teignant parfois la barre des 600 euros en certaines dattes, mais Air France affiche quand même quelques bons plans au profit de la diaspora algérienne.

Par exemple, sur sa ligne au départ de l’aéroport de Marseille vers celui d’Alger, Air France affiche quelques billets au prix de 63 euros. Notamment sur son vol du 31 décembre 2023. Sur la même ligne, il est possible de trouver des vols au prix de 71 euros, programmés pour le 3 et le 5 janvier 2024.

Par ailleurs, sur la route aérienne reliant entre Toulouse et Alger, Air France propose ses billets à partir de 72 euros, pour le vol programmé pour le 29 décembre prochain, et au prix de 63 euros pour le 31 décembre 2023 et le 2 janvier 2024.

Quant à ces vols programmés pour la même période entre l’aéroport de Lyon et celui de Houari Boumediene à Alger, la compagnie aérienne française propose à ses voyageurs de réserver leurs billets, dès maintenant, au prix de 87 euros pour le 31 décembre 2023 et à 83 euros pour le 1ᵉʳ janvier 2024. Pour rappel, ces tarifs s’appliquent pour les voyages en aller simple, en classe économique.

