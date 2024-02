Fête du printemps chinois 2024 : le Sahara algérien à l’honneur (vidéo)

Le nouvel An chinois, encore appelé festival du printemps, est célébré chaque année dans tous les pays où vit la diaspora chinoise. Basée sur un calendrier lunaire, la date du Nouvel An chinois varie d’une année sur une autre. Cette année, la communauté chinoise commencera les festivités à partir du 10 février 2024.

En Asie, cette fête est associée à l’arrivée du printemps. En effet, il s’agit d’une célébration agricole, au cours de laquelle les paysans voyaient poindre le retour des beaux jours et la saison des semailles.

Le Nouvel An chinois célébré en plein cœur d’Adrar

En Chine, cet événement donne lieu à deux semaines de festivités, à commencer du Nouvel An jusqu’à la fête des lanternes. Qui est célébrée le 15ᵉ jour de ce festival. Par ailleurs, chaque année est placée sous le signe de l’un des douze animaux zodiaques. L’année 2024 est, quant à elle, placée sous le signe du dragon de bois, admiré, dans la culture chinoise. Et ce, pour sa force et son pouvoir.

Par ailleurs, à l’occasion du Nouvel An, mais aussi pour célébrer les liens d’amitié qui relient la Chine à l’Algérie, l’ambassade de la Chine en Algérie, a publié une nouvelle vidéo, réalisée par le groupe Tikoubaouine et tournée en plein cœur de la wilaya d’Adrar dans le sud de l’Algérie.

En effet, dans la vidéo, intitulée Tifawt, on voit un groupe de ressortissants chinois visiter le Sahara algérien, découvrir les ruelles d’Adrar, déguster un délicieux thé. Et danser au rythme de la musique sahraouie. De plus, la séquence de 3 minutes 49, met à l’honneur le tourisme saharien et invite à découvrir le sud du pays, pendant la saison printanière.

