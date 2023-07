Fête du bijou d’Ath Yenni (Tizi Ouzou) : voici les dates de la 17ème édition

La 17e édition de Fête du bijou, un événement emblématique de la commune d’Ath Yenni située à 35 km au sud-est de Tizi-Ouzou, se déroulera cette année du 27 juillet au 5 août.

Les organisateurs annoncent une participation record de 135 bijoutiers d’Ath Yenni, dans le cadre du thème « Bijou d’Ath Yenni, vecteur de développement local ». Cette manifestation culturelle et commerciale accueillera également des artisans d’autres métiers traditionnels, tels que la broderie, la tapisserie, la poterie et la vannerie, pour un total d’environ 35 participants.

Cette 17e édition de la Fête du bijou d’Ath Yenni se démarque par une participation exceptionnelle d’artisans bijoutiers. En effet, le nombre d’artisans est passé de 90 lors de la précédente édition à 135 cette année, ce qui en fait un véritable record. Les organisateurs sont fiers d’accueillir non seulement les artisans de Tizi-Ouzou, mais également ceux de 15 autres wilayas, notamment Tamanrasset, Ouargla, Boumerdes, Alger, Adrar, Timimoune, Annaba, Mostaganem et Sidi Bel Abbes. Cette diversité contribuera à enrichir l’événement et à promouvoir l’artisanat local à travers tout le pays.

Un programme riche et varié pour cette 17ème édition de la fête du bijou d’Ath Yenni

La Fête du bijou d’Ath Yenni promet une expérience inoubliable aux visiteurs avec un programme riche et varié. Une exposition-vente mettra à l’honneur l’artisanat local, en particulier les célèbres bijoux d’Ath Yenni, réputés pour leur conception en argent et leurs élégantes décorations en corail et émaux. Les visiteurs auront l’occasion d’admirer et d’acquérir ces créations uniques, véritables symboles de l’identité culturelle de la région.

En plus de l’exposition-vente, des conférences seront organisées pour discuter de la thématique centrale de cette édition, à savoir « Bijou et développement local ». Deux économistes de renom, Mohamed Dahmani et Arezki Chenane, animeront ces conférences, apportant ainsi une perspective éclairée sur l’importance du bijou en tant que vecteur de développement économique et culturel au sein de la communauté locale.

La cérémonie d’ouverture de cette 17e édition aura lieu, comme à l’accoutumée, au niveau du CEM « Chahid Larbi Mezani » le jeudi 27 juillet à 10h. Ce lieu symbolique offre une ambiance chaleureuse et propice à la célébration de cet événement annuel. L’ouverture officielle marquera le début de dix jours de festivités, de découvertes et de rencontres, où les visiteurs auront l’occasion de plonger au cœur de l’artisanat local et de la richesse culturelle d’Ath Yenni.

Enfin, la Fête du bijou d’Ath Yenni est un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’artisanat, d’histoire et de culture. Cet événement annuel permet de valoriser le savoir-faire des artisans locaux tout en renforçant les liens sociaux et économiques au sein de la communauté. De plus, cette célébration contribue au développement économique de la région en mettant en avant ses atouts culturels et touristiques.