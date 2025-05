Fête des travailleurs – 1ᵉʳ mai en Algérie : avant de sortir ce jeudi, voici la météo prévue !

Ce jeudi 1ᵉʳ mai, l’Algérie célèbre la Fête internationale des travailleurs. Journée fériée, chômée et payée, cette date symbolique tombe cette année un jeudi, offrant ainsi aux Algériens un week-end prolongé de trois jours. Si beaucoup comptent en profiter pour se détendre, voyager ou passer du temps en famille, les conditions météorologiques risquent de jouer les trouble-fêtes dans plusieurs régions du pays.

Selon les prévisions de Météo Algérie, ce jeudi s’annonce contrasté. Sur les régions nord, le ciel restera partiellement voilé, avec des épisodes de pluie parfois accompagnés d’orages, notamment à l’ouest et à l’est du pays. Cette instabilité atmosphérique, bien qu’atténuée par moments, pourrait affecter les sorties en plein air.

Au sud, la situation n’est guère plus stable. Le ciel apparaîtra globalement dégagé sur une grande partie des régions sahariennes, mais des formations nuageuses plus denses s’inviteront sur le Sahara central et occidental. Ces nuages s’accompagneront par endroits d’orages isolés et de vents forts. La poussière, soulevée par ces rafales, risque de réduire la visibilité, en particulier dans les wilayas les plus exposées.

Les températures, quant à elles, annoncent clairement l’arrivée de la saison estivale. Ce jeudi 1ᵉʳ mai, le mercure grimpera sensiblement dans la majorité des régions du nord, avec une ambiance chaude et poussiéreuse prévue pour l’après-midi. Dans le sud, la chaleur se maintient, notamment dans l’extrême sud du pays, où les maximales resteront élevées.

Alerte météo en Algérie : pluies, orages, vents violents et vents de sable dans ces régions ce 1ᵉʳ mai !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins de vigilance jaune. Une alerte « pluie » et « orage » concerne les wilayas de Sidi Bel Abbès, Souk Ahras, Tissemsilt, Laghouat, Béni Abbès, M’sila, Tiaret, Tébessa, Tindouf, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Médéa, Saïda, Naâma, Mascara et Béchar. D’autre part, des alertes « vents violents » et « vents de sable » touchent les régions de Béni Abbès, Béchar, Naâma, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Tiaret et El Bayadh.

Pour ceux qui envisagent des déplacements ou des activités en extérieur à compter de ce jeudi 1ᵉʳ mai, un coup d’œil aux bulletins météo s’impose. Le mois de mai débute dans une atmosphère instable, entre chaleur estivale et perturbations orageuses, rappelant que la météo en Algérie peut réserver bien des surprises.

Festival d’Alger des Sports : trois jours de sport, de culture et de partage du 1ᵉʳ au 3 mai

La capitale algérienne vibrera au rythme du sport et de la convivialité avec le retour du Festival d’Alger des Sports, prévu du 1ᵉʳ au 3 mai 2025. Organisée par la wilaya d’Alger, cette deuxième édition s’annonce riche en animations et totalement gratuite, avec des activités ouvertes à tous les publics, y compris les personnes à besoins spécifiques.

Pendant trois jours, cinq sites emblématiques de la capitale se transformeront en véritables espaces de fête : les Sablettes, Bab Ezzouar, Oued El Harrach, le zoo de Ben Aknoun et le Jardin des Grands Vents à Ouled Fayet. Plus de 70 disciplines sportives sont au programme : sports collectifs, arts martiaux, escalade, BMX, skateboard, et même des jeux traditionnels algériens revisités pour l’occasion.

Les passionnés de sports urbains trouveront leur bonheur à Bab Ezzouar, avec des installations modernes pour le skateboard, le roller et le BMX freestyle. Les amateurs de sensations aquatiques auront aussi droit à des compétitions originales, comme un aquathlon ou un triathlon multigénérationnel.

Pour faciliter l’accès, l’ETUSA assurera gratuitement le transport les vendredi 2 et samedi 3 mai, de 7h à 19h, depuis plusieurs points d’Alger. Plus qu’un simple rendez-vous sportif, ce festival veut rassembler les familles, valoriser les talents locaux, favoriser l’inclusion et offrir aux jeunes une alternative positive à travers le sport.