Fête de l’Indépendance : Washington salue les avancées économiques et sécuritaires avec Alger

Le 5 juillet 2025, pendant que l’Algérie célébrait le 64e anniversaire de son indépendance, un message est arrivé de Washington. Marco Rubio, secrétaire d’État américain, a adressé ses félicitations officielles au peuple et au gouvernement algériens, en profitant de l’occasion pour dresser un bilan franchement positif de l’état des relations algéro-américaines. Une démarche diplomatique qui, au-delà du protocole, traduit une réalité : le partenariat entre Alger et Washington traverse une période de dynamisme inédit.

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Rubio salue des « progrès remarquables » dans la coopération bilatérale

Publiée sur le site officiel de l’ambassade américaine à Alger, la déclaration de Rubio va bien au-delà d’une simple formule de courtoisie. « Au nom des États-Unis d’Amérique, je présente mes chaleureuses félicitations au gouvernement et au peuple algériens, à l’occasion de leur 64e fête nationale », écrit-il. Avant d’ajouter : « Nos relations bilatérales ont connu, au cours de l’année écoulée, des progrès remarquables dans les domaines économique, culturel et sécuritaire. Nous aspirons à renforcer notre coopération et à réaliser davantage de prospérité pour nos deux pays. »

Trois mots résument l’ambition affichée par Washington : économie, culture, sécurité. Ce triptyque n’est pas anodin. Il reflète précisément les axes sur lesquels les deux capitales ont multiplié les contacts ces derniers mois, à un rythme qui surprend même les observateurs les plus avertis.

Une séquence diplomatique dense entre Alger et Washington

Ce message de Rubio s’inscrit dans une séquence de rapprochement particulièrement soutenue. En avril dernier, le président Abdelmadjid Tebboune avait reçu une délégation américaine de haut vol, composée du secrétaire d’État adjoint Christopher Landau et du général Dagvin Anderson, patron de l’AFRICOM. À l’issue de cette rencontre, Landau avait évoqué un « moment charnière » dans l’histoire des deux pays, espérant que les générations futures y verraient le point de bascule vers un partenariat pleinement développé.

Quelques semaines plus tôt, en janvier, le conseiller de Trump pour les affaires arabes et africaines, Massad Boulos, avait lui aussi mis en avant la solidité du partenariat stratégique entre Washington et Alger, évoquant des « opportunités de prospérité mutuelle » et la volonté américaine de faciliter l’accès de ses entreprises au marché algérien.

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Un 64e anniversaire sous le signe de l’ouverture et des grands chantiers

Sur le plan intérieur, ce 5 juillet a également été marqué par une série d’inaugurations symboliques. Le président Tebboune a donné le coup d’envoi de plusieurs projets structurants à travers le pays, illustrant la dynamique de transformation que les partenaires étrangers, américains en tête, ne cessent de souligner.

Le message de Rubio prend ainsi une résonance particulière. Adressé à une Algérie en pleine mutation, il confirme que Washington considère Alger comme un interlocuteur incontournable, non seulement sur les questions sécuritaires liées au Sahel et à la lutte antiterroriste, mais aussi comme un marché et un partenaire économique à part entière. La promesse de « renforcer la coopération » formulée par le chef de la diplomatie américaine devrait, dans les prochains mois, se traduire par de nouveaux contacts au plus haut niveau.

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