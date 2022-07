Fête de l’independance : Mahrez et Bennacer rendent hommage à l’Algérie

Plusieurs stars de l’équipe nationale ont rendu hommage à l’Algérie à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance de notre pays. On cite, entre autres, Ismaël Bennacer, Riyad Mahrez, Sofiane Feghouli ou encore Saïd Benrahma. L’Olympique de Marseille a également souhaité une bonne fête d’indépendance à l’Algérie.

L’Algérie a fêté dignement son 60e anniversaire de l’indépendance. Ce matin, le président de la république, Abdelmadjid Tebboune, a donné le coup d’envoi d’une parade militaire gigantesque sur la rocade nord qui longe la baie d’Alger. Une première dans l’histoire du pays faut-il le dire. Les festivités ont été marquées par la présence des présidents de différents pays étrangers.

La fête grandiose a suscité la réaction de plusieurs stars de la sélection nationale, via des publications sur les réseaux sociaux. «N’oublions jamais nos martyres qui se sont battus pour la liberté de l’Algérie et du peuple algérien ». a lâché Ismael Bennacer.

On cite également Sofiane Feghouli qui a écrit en Arabe : «Tahya El-Djazair». Une publication jointe par une photo lors de la guerre de libération nationale. Idem pour Saïd Benrahma qui a publié : «Happy Independence day Algeria». Ou encore le capitaine Riyad Mahrez qui a publié une photo du drapeau algérien sur laquelle on voit des figures emblématiques de l’équipe nationale, à savoir Rachid Mekhloufi, Lakhdar Belloumi, Rabah Madjer, Anthar Yahia, Sofiane Feghouli et lui-même.

5 juillet 1962, اللّه yarham chouhada 🤲🏽



N’oublions jamais nos martyrs qui se sont battus pour la liberté de l’Algérie et du peuple algérien. 🇩🇿 pic.twitter.com/JgfP3S7lbn

— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) July 5, 2022

05/07/1962 – 05/07/2022 🇩🇿

Gloire à nos martyrs ! Vive l’Algérie libre et indépendante 🕊 pic.twitter.com/cz53rrG1St

تحيا الجزائر🇩🇿🤲🏻#5juillet1962 pic.twitter.com/IlIE797QZk

— Sofiane Feghouli (@sffeghouli) July 5, 2022

L’Olympique de Marseille n’a pas oublié le peuple algérien

L’Olympique de Marseille est le seul club étranger à avoir souhaité bonne fête d’indépendance pour le peuple algérien.

Sur sa page facebook officielle, le club phocéen a écrit en Arabe : «L’Olympique de Marseille félicite le peuple algérien à l’occasion de la fête d’indépendant. Reste à savoir si d’autres clubs étrangers vont faire la même chose dans les heures à venir.