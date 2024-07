Fête de l’Indépendance 2024 : l’Ambassadeur des USA en Algérie adresse un message aux Algériens

Elizabeth Moore Aubin, ambassadeur des États-Unis en Algérie, a adressé un message aux Algériens à l’occasion du 62ème anniversaire de l’indépendance du pays. Sur la page Instagram de l’ambassade américaine à Alger, elle est apparue face caméra, affichant un sourire.

Dans son message, elle a souhaité “Eid Istaklal Mubarak” à tous les Algériens, marquant ainsi la signification profonde de cette journée historique. “Félicitations, Algérie, pour l’anniversaire de votre indépendance” a-t-elle déclaré. Elle a ensuite souligné l’importance du “Maqam E’chahid” (Le mémorial du Martyr), monument emblématique érigé en hommage aux nombreux martyrs qui ont donné leur vie pour la liberté de l’Algérie.

Mme Aubin a également fait un parallèle poignant entre les luttes pour l’indépendance de l’Algérie et des États-Unis. Elle a noté que la proximité des jours de fête nationale des deux pays, respectivement les 4 et 5 juillet, témoigne des liens étroits qui unissent ces deux nations.

“Les États-Unis d’Amérique ont également lutté pour leur indépendance, et comme je l’ai déjà dit, la proximité de nos jours nationaux est un témoignage de notre riche histoire et de notre relation bilatérale croissante,” a-t-elle souligné.

Elizabeth Moore Aubin évoque une relation bilatérale en plein essor

L’ambassadeur Elizabeth Moore Aubin a également exprimé sa satisfaction quant à l’évolution des relations entre les États-Unis et l’Algérie depuis son arrivée dans le pays.

Elle a mis en avant la rencontre historique entre le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, et le président américain, Joe Biden, la première en plus de 20 ans. “Je suis incroyablement honorée et ravie de l’élargissement et de l’approfondissement de notre relation bilatérale depuis mon arrivée ici,” a-t-elle affirmé.

Elle a également évoqué la coopération multilatérale entre les deux pays, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, où les États-Unis et l’Algérie travaillent ensemble à la recherche de solutions durables pour la paix et la stabilité dans le monde. “Alors que notre collaboration bilatérale a fleuri, notre travail multilatéral s’est également épanoui,” a-t-elle ajouté.

En conclusion de son message, Mme Aubin a souhaité une joyeuse fête de l’indépendance à tous les Algériens et a exprimé ses vœux de prospérité pour les deux nations. “Joyeuse fête de l’indépendance, Algérie. Que Dieu bénisse l’Amérique,” a-t-elle conclu, scellant ainsi son message d’une touche de respect et de solidarité.

Cet engagement sincère et ce message poignant illustrent non seulement la profondeur des relations américano-algériennes mais aussi l’espoir d’une collaboration encore plus fructueuse à l’avenir.