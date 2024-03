Fête de la Victoire : l’appel solennel du président Tebboune à « unifier les rangs »

L’Algérie va célébrer demain, mardi 19 mars, le 62e anniversaire de la Fête de la Victoire. À cette occasion, le président, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au peuple algérien dans lequel il a particulièrement insisté sur l’obligation d’« unifier les rangs » et de « conforter le front intérieur ».

Dans son message, le président de la République a ainsi rappelé que la célébration de la Fête de la Victoire intervient dans un contexte régional et international instable qui exige « la conjugaison des efforts de tout un chacun pour unifier les rangs et conforter le front intérieur ».

Pour que l’Algérie puisse surmonter les défis auxquelles elle fait face, A. Tebboune a mentionné, en tête des priorités, « la préservation de la stabilité dont jouit le peuple algérien, dans un environnement marqué par des tensions qui menacent la paix et la sécurité dans la région, et dans un monde en proie à des conflits, des luttes et des polarisations complexes ».

Tebboune rend un vibrant hommage à l’ANP et aux forces de sécurité

En outre, le Chef de l’État n’a pas manqué de saluer l’ensemble des citoyennes et des citoyens, les membres du mouvement associatif et les acteurs la société civile pour leur « conscience nationale élevée ». Il a aussi rendu un vibrant hommage à l’Armée nationale populaire (ANP) et aux forces de sécurité qui « assurent la quiétude et la sérénité dans la société ».

En conclusion de son message, le président Tebboune a tenu à s’incliner devant la mémoire des martyrs de la Guerre de libération nationale. « Je dis, a-t-il écrit, toute ma considération et toute mon estime à mes sœurs Moudjahidate et à mes frères Moudjahidine, en leur renouvelant, à l’occasion de ce mois béni de Ramadan, mes meilleurs vœux. »