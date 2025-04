Festival Vues d’Afrique 2025 : le film algérien « Tayara Safra » sacré à Montréal

Le Canada a accueilli la 41e édition du festival international du cinéma Vues d’Afrique, avec une sélection de 86 productions issues de 32 pays. Lors de cet événement, le film algérien Tayara Safra, de Hadjer Sebata, a été récompensé.

Le 41e festival international de cinéma Vues d’Afrique, présenté par Québecor, a dévoilé jeudi dernier son palmarès devant un public nombreux, des personnalités du septième art et des représentants des commanditaires des prix remis, en cette occasion.

Le court métrage « Tayara Safra » de Hadjer Sebata récompensé au Festival Vues d’Afrique 2025

Cette nouvelle édition a attiré de nombreux cinéphiles et spectateurs au Cinéma du Parc de Montréal pour découvrir de nouvelles productions et des œuvres issues du continent africain. À l’issue de cet événement, les organisateurs ont dévoilé le palmarès des courts et longs métrages qui ont brillé lors de ce festival.

Dans la liste des films primés figure le nom d’un court métrage algérien réalisé par Hadjer Sebata. Il en est question de « Tayara Safra », avion jaune en français, une fiction qui revient sur les pratiques inhumaines de l’armée coloniale française durant la guerre de libération nationale.

Produit par le centre algérien de développement du cinéma, ce film a reçu le prix de la fiction court et moyen métrage, remis par l’Organisation internationale de la Francophonie.

Tayara Safra, un court métrage qui rend hommage à toutes les Algériennes

Le film raconte en 40 minutes la période allant de 1956 à 1957 et revient sur l’histoire de Djamila, une jeune fille dont le père, Saïd, était tenu responsable de l’assassinat de son fils, Mustapha, par l’armée française, car il voulait le voir intégrer les équipes de la police coloniale, un poste qu’il occupait lui-même. Un événement tragique qui a gravement marqué Djamila, qui va tenter de venger son frère.

Cette fiction rend hommage à la Moudjahida Djamila Bouhired, mais aussi à toutes les femmes algériennes, qui ont perdu un frère, un père, un grand-père ou un oncle durant la guerre de libération.

Une équipe talentueuse d’actrices et d’acteurs, parmi lesquels Sid Ahmed Agoumi, Souhila Maalem, Nouara Berrah, Fatiha Soltane, Nasreddine Djoudi et Laurent Gernigon, donne vie à ce film. Le scénario est né de la plume conjointe de la réalisatrice Hadjer Sebata et de Karim Khedim, enrichi par la musique douce d’Amine Dahane et de la voix mélodieuse de Nada Rayhane.

