INÉDIT en Algérie : Timimoun accueille son 1er Festival des montgolfières ce 28 octobre

Plus de 70 participants et des représentations issues de plusieurs dizaines de pays sont attendus à la première édition du Festival international de cerfs-volants et de montgolfières, prévu du 28 octobre au 2 novembre prochain dans l’Oasis Rouge, à Timimoun.

Un événement inédit, premier du genre en Algérie, qui suscite déjà un vif engouement auprès des passionnés de tourisme, d’aventure et de sensations fortes.

Dans le cadre des efforts visant à promouvoir la destination Algérie et à dynamiser le tourisme saharien, l’attention se porte sur la captivante ville de Timimoun pour offrir aux visiteurs une expérience spectaculaire.

Une participation internationale d’envergure

Selon le commissaire général de la manifestation, Mourad Benhalima, le festival verra la participation de délégations étrangères venues présenter des cerfs-volants géants représentatifs de 20 pays, ainsi que des équipes de montgolfières issues de 30 pays.

Au total, plus de 70 participants et compétiteurs investiront le ciel saharien, encadrés par une équipe d’organisation expérimentée pour veiller au bon déroulement des festivités.

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La manifestation vise notamment à faire découvrir les sports aériens et de loisirs tout en mettant en valeur les atouts touristiques et patrimoniaux de la région : ses ksour, son artisanat, son folklore et ses traditions séculaires.

De son côté, la directrice du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Timimoun, Yamina Temam, a salué l’organisation de cette initiative qui s’inscrit pleinement dans les objectifs stratégiques du secteur.

Elle a souligné son impact direct sur le développement de l’économie locale, notamment à travers la redynamisation de l’hôtellerie, de l’artisanat et du commerce de proximité.

Un programme riche entre ciel et désert

Les organisateurs promettent aux visiteurs une immersion complète à travers un programme riche et diversifié, étalé sur six jours.

Dès la première journée, après l’accueil des participants, la manifestation débutera par la présentation d’une montgolfière arborant les couleurs de l’emblème national, suivie d’une soirée musicale au rythme du folklore local.

Le lendemain, dès le lever du soleil, le public pourra admirer le premier envol des montgolfières et des cerfs-volants géants, tandis que la journée sera rythmée par un atelier de confection de cerfs-volants animé avec des élèves et des associations locales.

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En soirée, place au spectacle visuel de la « lueur nocturne », avec le déploiement de montgolfières illuminées au sol.

La matinée du 30 octobre sera consacrée aux baptêmes de l’air en montgolfière au lever du soleil, sous la supervision de pilotes assermentés et en collaboration avec les agences de voyages.

Des démonstrations de sports aériens seront également proposées en partenariat avec la Fédération algérienne des sports aériens, avant que la journée ne s’achève par un dîner en plein désert et une nuitée dans un camp de toile.

Le 31 octobre proposera quant à lui une escapade en 4×4 à travers les dunes, clôturée par un barbecue, un nouvel envol de ballons et le lancement l’après-midi du concours officiel de cerfs-volants.

Le festival coïncidant avec les célébrations du 1er Novembre, la journée commémorative sera marquée par des envols matinaux et une cérémonie de clôture féerique associant feu d’artifice et montgolfières éclairées s’élevant dans le ciel étoilé.

Un engouement touristique remarquable

Sur le terrain, l’événement suscite un véritable enthousiasme. Les agences de voyages enregistrent une forte demande, avec des circuits en 4×4 et des séjours affichant déjà complet pour la période.

En marge des démonstrations aériennes, des circuits guidés sont prévus pour permettre aux touristes nationaux et étrangers d’explorer la région.

À travers ce rassemblement, les organisateurs ambitionnent de faire de Timimoun une destination internationale privilégiée pour la pratique de la montgolfière à chaque saison du tourisme saharien.