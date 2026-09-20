Timimoun accueille son premier Festival de la montgolfière : un spectacle inédit dans le Sahara algérien

Envolez-vous pour une aventure féerique au-dessus de l’oasis rouge ! Du 28 octobre au 2 novembre 2026, Timimoun devient le théâtre d’un spectacle grandiose en accueillant la toute première édition de son Festival de la montgolfière. Cet événement inédit promet d’émerveiller les voyageurs et les passionnés d’évasion en habillant le ciel du Sahara de mille couleurs.

Entre terre et ciel, ce festival d’exception propose un programme immersif unique pour découvrir la magie du désert algérien. Les visiteurs pourront vibrer au rythme des envolées de montgolfières, contempler le ballet aérien de cerfs-volants et s’offrir des excursions inoubliables au cœur des dunes dorées du Sahara.

Il s’agit d’une occasion idéale pour vivre une expérience mémorable et célébrer le renouveau du tourisme saharien cet automne.

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Coup d’envoi du Festival de la montgolfière à Timimoun : Un lancement aux couleurs de l’Algérie !

Le coup d’envoi sera donné le 28 octobre avec le rassemblement des invités et le dévoilement d’une montgolfière aux couleurs du drapeau algérien. Pour clôturer cette première journée en beauté, une soirée musicale rythmera les festivités.

La matinée du lendemain sera rythmée par l’envol des montgolfières et des démonstrations de cerfs-volants géants. L’événement mettra aussi la jeunesse à l’honneur grâce à un atelier de confection de cerfs-volants destiné aux élèves, orchestré en collaboration avec les associations locales et la société civile.

À la tombée de la nuit, le public assistera à un show nocturne spectaculaire mettant en lumière plusieurs montgolfières. Le lendemain, 30 octobre, les visiteurs pourront vivre l’expérience ultime avec des baptêmes en montgolfières organisés au lever du soleil. Une aventure aérienne sécurisée, orchestrée par des pilotes professionnels et soutenue par les agences touristiques partenaires.

Sports aériens et immersion saharienne

Cette journée sera également marquée par une mise en lumière des sports aériens, orchestrée en collaboration avec la Fédération algérienne dédiée. Pour clôturer ce programme en beauté, les participants vivront une soirée saharienne authentique, rythmée par un dîner convivial et une nuit en bivouac au milieu des dunes.

Le 31 octobre, l’aventure continuera sur les pistes du désert avec une excursion en 4×4 suivie d’un barbecue convivial. Après une nouvelle session d’envol des montgolfières, l’après-midi laissera place à un concours de cerfs-volants qui viendra animer le ciel saharien.

Le 1er novembre, les participants s’offriront une nouvelle escapade aérienne avec un ultime envol en ballon. La manifestation s’achèvera en beauté lors d’une soirée de clôture, où feux d’artifice et montgolfières illumineront le ciel saharien.

Pour rejoindre l’aventure, découvrir les conditions d’inscription et consulter la grille tarifaire, rendez-vous directement sur le site officiel de l’événement (cliquer ici).

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