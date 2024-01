Le festival Maghreb si loin, si proche fait partie des rares manifestations qui réunissent l’Europe du Sud et l’Afrique du nord. Dans sa 27ᵉ édition, cet événement se vaut une rencontre cinématographique itinérante qui pose ses bagages dans 15 villes françaises.

Programmé à partir du 13 au 28 janvier 2023, le festival Maghreb si loin, si proche est une passerelle cinématographique au-dessus de la Méditerranée, qui promet, dans sa nouvelle édition, des projections cinématographiques, des échanges et lectures, des ateliers cuisine, des expositions…

« L’olivier sauvage » du réalisateur algérien Kamel Azzouz projeté en ouverture du festival Maghreb si loin, si proche

Au programme de la 27ᵉ édition du festival Maghreb Si loin, si proche, la projection du film « L’olivier sauvage », du réalisateur algérien Kamel Azzouz, qui animera un débat avec le public à l’issue de la projection. Par ailleurs, cette soirée festive se poursuivra par l’inauguration de deux expositions ; l’une consacrée au calligraphe Brahim Karim et la seconde émanant de l’association SOS Méditerranée.

Dans la suite de ce festival, le public sera convié à un spectacle de danse orientale, la soirée se clôturera avec un diner de gala qui réunira les festivaliers autour d’un couscous algérien. Pour le coup d’envoi de ce festival, « L’olivier sauvage, un film documentaire de 1 h 26 minutes, sera projeté le 13 janvier à 17h, au cinéma André Abet, Cabestany.

En effet, ce film documentaire, qui a récolté de nombreux trophées dont le dernier est la mention spéciale du grand Prix Kilimandjaro à Toulouse, raconte le destin d’un immigré algérien, Meziane Azaiche. Qui a rejoint la France dans les années 70. Parti de rien, Meziane Azaiche a réussi à inscrire son com dans le monde artistique et à créer le cabaret sauvage, l’une des salles de concerts les plus prestigieuses en France.

Par ailleurs, le Cabaret sauvage est devenu aujourd’hui une institution qui célèbre les cultures du monde entier. Et est à l’origine du lancement de la carrière de plusieurs artistes, dont Souad Massi et Hasna El Bacharia, qui sont des vedettes de la musique algérienne.

