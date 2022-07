Festival international FIVS Tunisie 2022 : 7 films algériens retenus

La Tunisie organisera le festival international des vidéos de sensibilisation, le mois d’août prochain. Un évènement qui réunira tous les créateurs de contenus visant la sensibilisation dans plusieurs domaines, à travers le monde. Et ce, dans le but de la promotion de quelques valeurs humaines mais aussi culturelles.

Pour cette année, Sousse la ville tunisiens compte accueillir ce festival entre 12 au 14 août 2022. Ainsi, des centaines de créateurs de contenus ont tenté de participer à cet évènement international, pour tenter d’exposer leurs réalisations.

FIVS 2022 Tunisie : participation en masse à la deuxième édition

En effet, pour sa deuxième édition, la Tunisie a enregistré environ 1026 candidatures et 263 vidéos venant de 33 pays dans le monde. En revanche, seulement 179 participations ont été retenues pour exposer leurs œuvres dans le festival international des vidéos de sensibilisation.

Parmi ces films sélectionnés, on compte quatre en faveur de chacune de l’Egypte, la Palestine et l’Inde. Et trois pour la Lybie, la Mauritanie et le Maroc. Pour le reste des pays participant à cette deuxième édition du festival international des vidéos de sensibilisation. Notamment, le Mexique, la Colombie, les USA, l’Allemagne, la France et autres, ces derniers participeront à cet évènement avec seulement un film.

Festival international des vidéos de sensibilisation : une participation record pour l’Algérie

Par ailleurs, en ce qui concerne l’Algérie, celle-ci a marqué une participation record. En effet,, ce sont 35 créateurs qui se sont inscrit pour participer à cette deuxième édition. Et ce sont sept œuvres qui répondent aux exigences de participation aux deux concours. Notamment celui portant sur la « Citoyenneté », mais aussi celui baptisé « Consommer tunisien ».

Derrière ses réalisations algériennes, se positionne chacun des créateurs : Salah Boufellah, Khelifa Wissam, Rafik Mebrak, Brahim Dendan, Mohamed Sassi Benaoudia, Mustapha Benghernout et Ahmed Bensoula. Il s’agit de ce qu’a confirmé l’arabophone Ennahar.

Ce deuxième numéro connaitre la participation de plusieurs créateurs de renommé mondiale. Notamment, le grand vainqueur de la précédente édition. A savoir Nacer Eddine Rakm.