Festival international du tourisme saharien : le rendez-vous à ne pas manquer en novembre 2024 !

Le mois de novembre est là, marquant l’ouverture de la période idéale pour explorer les merveilles du désert algérien ! Avec des températures plus clémentes et un ciel dégagé, le Sahara s’apprête à accueillir les passionnés d’aventure et les curieux de culture dans le cadre de la 6 ème édition du festival international du tourisme saharien.

L’événement ouvre ses portes du 14 au 17 novembre 2024, à El Oued, au cœur du Sahara. Surnommée » la ville aux mille coupoles « , elle a été désignée pour cette rencontre touristique pour diverses raisons. Notamment les traditions culturelles de ses habitants, ainsi que son patrimoine matériel et immatériel.

Ce rendez-vous incontournable offre une occasion spéciale pour explorer les trésors du sud de l’Algérie. Avec un programme riche et diversifié, une aventure inoubliable attend les participants à ce festival !

Programme : voici ce que le festival international du tourisme saharien a à offrir cette année

Au programme, des activités variées sont attendues. Permettant non seulement de découvrir les paysages époustouflants du désert, mais également de profiter d’une véritable immersion culturelle.

Ces activités incluent quatre volets principaux : touristique, artistique, sportif et culturel. Visant à illustrer l’univers du sud algérien, ce festival offre une occasion parfaite pour la promotion de la diversité touristique du Sahara.

Des échanges interculturels et économiques seront au rendez-vous lors de cet événement qui rassemblera des opérateurs locaux et internationaux dans le secteur du tourisme. Cela dit, le festival international du tourisme saharien servira de plateforme d’échanges d’expertises et d’idées dans un cadre enchanté.

Par ailleurs, durant cette escapade de quatre jours, la ville aux mille coupoles accueillera une conférence scientifique animée par des experts. Elle sera portée sur un partage d’expériences et de connaissances autour du tourisme.

Ainsi, un salon du tourisme saharien est prévu lors de ce festival. Fournissant un espace dédié à la promotion des produits artisanaux et services touristiques.

En somme, le festival international du tourisme saharien est une rencontre mêlant festivité, culture et professionnalisme, ayant pour objectif de dynamiser les échanges entre les acteurs du domaine. Ainsi qu’à stimuler l’intérêt pour l’exploration du Sahara algérien.