Festival international du film oriental : 5 réalisations algériennes en compétition à Genève

Le cinéma algérien continue de faire ses preuves dans des événements internationaux. Films historiques, drama ou encore comédie… l’Algérie arrive à se faire une place parmi les plus célèbres festivals internationaux et décrocher les plus prestigieux prix.

Le cinéma algérien sera présent dans un nouvel événement international. En effet, il s’agit du festival international du film oriental qui se tiendra du 12 au 18 juin 2023 à Genève en Suisse. Portant sur la thématique du « rêve », ce festival regroupe 43 réalisations issues de 26 pays dans le monde. Dont, 15 longs-métrages, 25 courts-métrages et 3 documentaires.

5 réalisations algériennes sélectionnées pour le festival international du film oriental de Genève

Le cinéma algérien participera en force au festival international du film oriental. En effet, Cinq films réalisés par des Algériens sont en compétition dans plusieurs catégories de ce festival. À commencer par le film qui a fait beaucoup parler de lui ses derniers temps, « La dernière Reine » de Damien Ounouri et Adila Bendimerad, sélectionné dans la catégorie long-métrage. Pour rappel, ce film qui raconte l’histoire de la princesse Zaphira, a réussi à se distinguer dans de nombreux festivals internationaux.

Dans la catégorie des courts-métrages, on note la participation de « Quatre petits tours et puis s’en vont », de la réalisatrice Salima Abada. Mais aussi de « La fille de mon quartier » du réalisateur algérien Amar Sifodil. Par ailleurs, » Horia » de la réalisatrice d’origine algérienne Mounia Meddour a été sélectionné par les jurys de ce festival dans la catégorie panorama long-métrage. Pour rappel, en 2021, le film « Papicha » de Mounia Meddour a réussi à décrocher une des plus prestigieuses distinctions de ce festival. Le réalisateur algérien Azedine Kasri est, quant à lui, sélectionné dans la catégorie panorama court-métrage, grâce à son film « Boussa ».

Pour départager les 43 réalisations qui participeront au festival international du film oriental, deux jurys présideront ces compétitions. Notamment, dans les catégories des longs et courts-métrages. Ces derniers sont composés des plus prestigieux noms du cinéma et de l’art.

| À LIRE AUSSI :

>> Le film algérien « Halim Erraad » sélectionné au Festival du cinéma arabe de Djerba 2023

>> L’actrice Souhila Mallem revient au cinéma dans « Tayara Safra », un film sur la Guerre d’Algérie