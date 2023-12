Festival international de la gastronomie : l’Algérienne Ikhlef Nesrine primée en Turquie

Organisé par la Fédération des chefs et cuisiniers turcs, en collaboration avec l’Association mondiale des chefs, la 20ᵉ édition du festival international de la gastronomie a eu lieu du 13 au 16 décembre dernier, à Tuzla en Turquie. Une nouvelle édition qui a permis l’intégration de la cuisine turque à l’échelle mondiale.

Le festival international de la gastronomie était aussi l’occasion, pour Istanbul, d’accueillir les saveurs du monde entier grâce à la participation et chefs et cuisiniers venant de 26 pays différents.

L’Algérienne Ikhlef Nesrine distinguée en Turquie

En effet, plus de 1500 personnes ont participé à cet événement. Le festival international de gastronomie de Turquie sert de passerelle pour présenter de nouveaux chefs à la Turquie et au monde, ainsi que pour promouvoir la cuisine turque dans le monde entier.

Des chefs cuisiniers, issus du monde entiers, se sont affrontés dans plus de 70 catégories pour au final remporter l’une des médailles et trophées lors de cet événement. Par ailleurs, lors de ce concours culinaire, la mission de représenter l’Algérie revient à l’Algérienne Nesrine Ikhlef, qui a su se distinguer et remporter un prestigieux prix.

Nesrine Ikhlef, qui vient de la wilaya de Jijel, a réussi à décrocher la médaille d’Or et le trophée aussi, notamment en présentant l’un des plats phares de la cuisine algérienne traditionnelle, notamment « Laasbane », connue aussi sous le nom de « Tikerbabine », dans certaines régions de l’Algérie. Un plat qui a séduit et jurys et qui a donné, lors de cette compétition, un aperçu de la cuisine traditionnelle algérienne riches en saveurs et gourmandise.

| À LIRE AUSSI :

>> TasteAtlas Awards : la Rechta algérienne, 2ᵉ meilleur plat de nouilles au monde

>> Classement des meilleures cuisines 2023 : l’Algérie dans le top 50 mondial (TasteAtlas)