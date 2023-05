Festival Imedghassen : l’influenceuse Numidia Lezoul sera présente à Batna

La chanteuse algérienne Numidia Lezoul sera présente sur le tapis rouge de la troisième édition du Festival du Film International du court métrage d’Imedghassen, qui se tiendra le 10 mai prochain à Batna. On notera que cette information a été annoncée par la chanteuse elle-même via une story publiée sur son compte Instagram, suscitant l’enthousiasme de ses fans.

Le Festival du Film International d’Imedghassen, qui fait son retour avec sa troisième édition, est un événement culturel majeur en Algérie. Il célèbre les talents émergents et confirmés de l’industrie cinématographique nationale et internationale. C’est également l’occasion de mettre en avant les richesses de la culture algérienne dans toutes ses formes.

Numidia Lezoul, qui a connu un succès fulgurant depuis sa participation à l’émission Alhane wa Chababe, est l’une des artistes les plus talentueuses de sa génération. Elle a su imposer son style unique et moderne, et a conquis un large public en Algérie. Sa présence sur le tapis rouge du Festival d’Imedghassen est donc une excellente nouvelle pour les amateurs de musique algérienne.

Dans sa story Instagram, Numidia Lezoul a également exprimé sa hâte de visiter la wilaya de Batna, où se déroule le festival, et de faire partie des invités importants de cette édition. Cette annonce a été relayée par le journaliste people Rabah Allaoua, confirmant ainsi la participation de la chanteuse à l’événement.

Imedghassen : 3e édition du festival

Le Festival international du film Imedghassen (IIFF) est un événement algérien annuel et international. Fondé en 2019 et organisé par la Coopérative culturelle El Lemssa, accréditée par le ministère de la Culture et des Arts en Algérie, il a lieu chaque année dans l’État de Batna.