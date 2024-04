Festival du film méditerranéen: Itziar Ituño, star de La Casa de Papel, débarque à Annaba

La ville d’Annaba se prépare pour ouvrir ses portes au festival du film méditerranéen. Cet événement, dans sa 4ᵉ édition, se tiendra du 24 au 30 avril 2024, au niveau du théâtre régional Azzedine-Medjoubi et dans d’autres structures culturelles de cette wilaya.

Le festival du film méditerranéen d’Annaba s’annonce grandiose. Notamment par la présence d’une poignée de stars de renommée mondiale.

Festival du film méditerranéen d’Annaba : une occasion unique de rencontrer Itziar Ituño, la star de Casa de Papel !

En effet, en plus de l’actrice roumaine Anamaria Marinca qui a rejoint le jury du festival, l’événement sera une occasion de rencontrer la comédienne et actrice espagnole, Itziar Ituño, vedette de la fameuse série Netflix La Casa de Papel.

L’annonce a été faite par les organisateurs de ce festival qui font part que l’actrice espagnole sera présente sur le tapis rouge, lors de l’ouverture du festival du film méditerranéen d’Annaba, prévue pour le 24 avril prochain, au théâtre régional Azzedine-Medjoubi.

Festival du film méditerranéen d’Annaba : 70 nouveaux films en compétition

Après quatre ans d’absence, le festival revient dans une nouvelle version, qui se déroulera du 24 au 30 avril 2024. Il ambitionne de devenir un centre de rayonnement et de la promotion du cinéma algérien. En plus d’un programme chargé en conférences, masterclasses et rencontres culturelles. Le festival se présente, aussi, comme une occasion d’affronter plus de 70 films et nouvelles réalisations, issus de 18 pays du bassin méditerranéen, autour de plusieurs compétitions.

Par ailleurs, lors de la compétition officielle, 46 films participeront à l’événement, avec en plus des projections sur le cinéma palestinien (sept courts métrages), sur des thématiques variées, notamment la femme et le cinéma méditerranéen.

De plus, le film italien, sortis en 2023, en l’occurrence « Vers un avenir radieux », réalisé par Nanni Morreti, sera projeté en ouverture du festival méditerranéen d’Annaba.

