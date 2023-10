Festival du film méditerranéen d’Annaba : la réalisatrice Maïwenn débarque en Algérie

Le festival international du film méditerranéen d’Annaba revient dans sa 4ᵉ édition, du 3 au 9 novembre 2023. Et ce, après une absence qui a duré plus de cinq ans. Cet événement culturel ouvrira ses portes aux films et aux cinéastes, venus de plusieurs pays.

Le festival international d’Annaba est un événement artistique d’exception dans le monde du 7ᵉ art. Il voit la projection des plus importantes œuvres cinématographiques du bassin méditerranéen. Qui sont en compétition pour décrocher le grand prix « Jujubier d’or », ainsi que les autres trophées qui seront décernés en cette occasion.

L’actrice Maïwenn présente « Jeanne du Barry » au festival du film méditerranéen d’Annaba

Pour cette occasion, la réalisatrice et actrice d’origine algérienne, Maïwenn Le Besco, assistera à la 4ᵉ édition du Festival international du film méditerranéen. Il s’agit de ce qu’a annoncé le commissariat chargé de l’organisation de cet événement.

En effet, Maïwenn présentera son film « Jeanne du Barry », dans lequel elle partage le rôle principal avec l’acteur de renommée mondial Johnny Depp, au festival international du film méditerranéen d’Annaba. Mais ce n’est pas tout, car l’actrice prévoit de partager son expérience dans le domaine avec la jeunesse d’Annaba. Et animera une master class sur l’acting et la direction d’acteur au profit des cinéphiles algériens.

Pour rappel, le dernier film de Maïwenn, en l’occurrence « Jeanne du Barry » a été projeté lors de la cérémonie d’ouverture du précédent festival de Cannes.

« En Algérie, je me sens chez moi », Maïwenn Le Besco

L’actrice Maïwenn Le Besco n’a jamais caché ses sentiments pour l’Algérie, le pays de ses grands-parents, dans lequel elle a vécu les plus beaux souvenirs de son enfance. Dans un précédent entretien lors de l’émission « En Aparté », celle qui a incarné le personnage de Jeanne du Barry s’est remémoré son enfance passée en Algérie.

« À Alger, en Algérie tout court, je me sens chez moi » a-t-elle déclaré pour mettre en avant, par ailleurs, l’intégrité et le caractère fier des Algériens et l’ambiance chaleureuse de sa famille.

