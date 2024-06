Festival du film maghrébin 2024: La Dernière Reine remporte un prestigieux prix à Haarlem

Nouvelle distinction pour le cinéma algérien à l’international. Le film La Dernière Reine, réalisé par Adila Bendimerad et Damien Ounouri vient de décrocher un nouveau prix au festival du film Maghrébin, organisé aux Pays-Bas.

Cet événement, qui se présente sous sa 5ᵉ édition, organisé du 30 au 2 juin, est l’occasion de présenter, dans six lieux à Haarlem et à Amsterdam, une sélection de films courts et longs métrages, issus du cinéma nord-africain.

MFF 2024 : le film algérien La Dernière Reine décroche du meilleur long-métrage

De nombreux réalisateurs et acteurs ont été présents lors de ce festival pour présenter leurs films au public néerlandais. L’événement est aussi l’occasion de récompenser la crème du cinéma maghrébin, pour leurs réalisations et leurs prestations.

L’Algérie a pris part de ce festival, notamment grâce à la participation de l’équipe de réalisation du film à succès, La Dernière Reine, réalisée par le duo Adila Bendimerad et Damien Ounouri. Ce long métrage, qui raconte l’une des histoires légendaires d’Alger.

Lors de ce festival, le film algérien a reporté le prix du meilleur long-métrage. Le trophée a été décerné à l’ambassadrice du film, à cet événement, en l’occurrence Leila Touchi.

La Dernière Reine : le combat acharné de la princesse Zaphira

Le film nous fait suivre l’histoire de la dernière reine d’Algérie, la princesse Zaphira, épouse du sultan Salim Toumi. En 1516, alors qu’Alger est assiégée par les Espagnols, le monarque n’a d’autres choix que de s’offrir les services du pirate Arroudj Barbarousse.

Le long métrage raconte la transformation d’une princesse obéissante aux contraintes hiérarchiques et traditionnelles, en une Reine engagée, fine stratège, qui fait face à la violence meurtrière des envahisseurs. Par ailleurs, il s’agit d’une histoire historique et romancée mettant en lumière le combat d’une femme pour son pays et son fils.

À LIRE AUSSI :

>> Festival de Cannes 2024 : grand retour de l’Algérie sur la scène cinéma internationale

>> Tif : Le rappeur algérien fait une prestation remarquable au micro de Colors x Studio