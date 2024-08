Profitant des rayons de soleil de l’été, le festival du film francophone d’Angoulême, célèbrera sa 17ᵉ édition du 27 août au 1ᵉʳ septembre en France. L’événement défend un cinéma populaire qui enthousiasme, à la fois, les professionnels comme les amateurs, les néophytes comme les cinéphiles.

Le festival met à l’honneur les films d’aujourd’hui, les créations du passé et les talents de demain. Il se confirme d’année en année comme la ligne de départ de plusieurs grands films à succès, qui ont fait leurs premiers pas à Angoulême.

« L’Effacement » de Karim Moussaoui dans la sélection officielle du FFA 2024

Films en compétition, avant-premières, coups de cœur… Le comité organisateur de cet événement, tant attendu, a dévoilé la programmation et la sélection officielle du festival du film francophone d’Angoulême, à découvrir en cette fin du mois d’août en France.

Dans la sélection officielle, figure deux films algériens. En plus de Hassan Guerrar, le réalisateur Karim Moussaoui présentera l’Algérie lors de ce festival grâce à son film « L’Effacement« . Ce long-métrage, qui sera projeté en première mondiale, raconte l’histoire de Réda, fils d’un quartier bourgeois d’Alger, qui dissimule un profond mal-être. Son destin se bouscule, après la mort de son père, lorsque son reflet disparaît du miroir…

Le réalisateur algérien Karim Moussaoui est à l’origine de plusieurs œuvres à succès, dont on cite « Les jours d’avant« , « celles qui chantent« , « En attendant les hirondelles« .

Le film « La Dernière Reine » présenté dans la catégorie Bijoux de famille

Chaque année, le festival rend hommage à un distributeur grâce à six films indémodables et incontournables à voir dans la catégorie Bijoux de famille. Le film de Damien Ounouri et Adila Bendimerad, « La Dernière Reine » fait partie de la sélection de la 17ᵉ édition.

En effet, le public d’Angoulême pourra découvrir l’histoire fascinante de Zaphira, dans l’espace Franquin de la salle Luis Bunuel, le vendredi 30 août 2024. Le film, qui depuis sa sortie en avril 2023, enchaîne les distinctions à l’international, revient en salle de cinéma en France, pour raconter le destin d’une femme combattante qui va tenir tête à Arroudj Barbarouss, qui selon les rumeurs, aurait assassiné le Sultan Salim Toumi, pour prendre le pouvoir sur Alger.

