Festival du film du tourisme 2024 : le documentaire algérien “T’bal” primé à Johannesburg

La nouvelle édition du festival international du film du tourisme en Afrique, a eu lieu du 11 au 15 juin dernier, à Johannesburg en Afrique du Sud. L’événement était l’occasion de mettre à l’honneur toutes les œuvres au contenu exceptionnel visant à promouvoir le tourisme, dans le continent.

En effet, le jury, composé d’experts dans l’industrie cinématographique liée au tourisme, ont profité de ce festival pour récompenser les plus brillantes réalisations.

Festival international du film du tourisme : le documentaire “T’bal” décroche l’argent à Johannesburg

Dans la liste du palmarès, de cette nouvelle édition, figure le nom d’un documentaire algérien distingué lors de cet événement. Il en est question de “T’bal”, réalisé par Salem Dahmani, qui met en lumière le patrimoine matériel et immatériel d’Algérie.

“T’bal”, ou Tambour en français, met en valeur l’utilisation de cet instrument de musique, très répandue au sud de l’Algérie, plus particulièrement dans la région d’Adrar. Le documentaire retrace la dimension socioculturelle du T’bal, présents lors des manifestations populaires et culturelles de la région.

En plus de la présentation d’un instrument de musique essentiel pour chanter des œuvres poétiques, le film de Salem Dahmani, capture les images de plusieurs sites touristiques emblématiques de l’Algérie. En plus des oasis et des dunes, le film met en valeur les tenues traditionnelles et les coutumes qui contribuent à la promotion de la destination Algérie. Tous ces éléments lui ont valu le prix d’argent, décerné par le jury du festival international du tourisme, à Johannesburg.

Décrocher un prestigieux prix grâce à l’œuvre “Tambour”, n’est pas une première pour ce réalisateur. En effet, Salem Dahmani a déjà remporté le prix du meilleur film documentaire au festival national de cinéma-Toua d’Adrar, et un autre trophée aux journées cinématographiques nationales du film du patrimoine, en 2021.

À LIRE AUSSI :

>> Biennale de Venise 2024 : l’art d’Issiakhem s’invite en Italie

>> Festival du film maghrébin 2024: La Dernière Reine remporte un prestigieux prix à Haarlem