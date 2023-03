Festival du cinéma africain : un documentaire algérien primé au FESPACO 2023

Le plus grand festival consacré au cinéma africain a eu lieu entre le 26 février et le 4 mars 2023. En effet, l’édition 28 du FESPACO, qui avait pour thème « le cinéma d’Afrique et la culture de la paix », a vu la participation de nombreux cinéastes, réalisateurs et acteurs du cinéma africain, pour enfin récompenser un palmarès dans divers domaines.

Pour cette nouvelle édition, c’est la Tunisie qui triomphe. En effet, l’Étalon d’Or de Yannenga a été attribué au réalisateur tunisien Youssef Chebbi. Notamment pour son film « Ashkal », qui se déroule dans les Jardins de Carthage, en Tunisie.

Un documentaire algérien récompensé au festival du cinéma africain FESPACO 2023

La 28e édition du FESPACO, organisée à Ouagadougou, a récompensé également une dizaine de réalisations en lice pour de nombreux prix. Dans la catégorie des documentaires, la cinéaste et réalisatrice franco-algérienne, Leïla Chaïbi, a réussi à décrocher l’Étalon de Bronze grâce à son documentaire « Gardien des mondes ».

Ce documentaire, long-métrage, raconte l’histoire de Hassan, qui du jour au lendemain décide de passer le restant de sa vie dans un cimetière. Et ce, pour veiller sur les absents et observer les présents. « Gardien des mondes » invite les spectateurs de jeter un coup d’œil au monde intérieur de Hassan. Mais aussi de s’interroger par rapport à la mort et de donner un sens à la vie.

D’une mère française et d’un père algérien, Leila Chaibi a suivi des études en cinéma en France. Et ce, avant entamer sa carrière en tant que Reporter image. Journalise, cinéaste et réalisatrice, elle compte aujourd’hui, en son actif, plusieurs réalisations. Dont, « La brûlure », son premier documentaire, réalisé en 2009, qui trace son histoire, mais qui raconte l’immigration. En 2026, Leila Chaibi réalise « Le verrou », avant d’entamer « Hassan le fou, le gardien des Mondes » qui lui a valu l’Étalon de bronze lors du FESPACO.

Leila Chaibi s’est également distinguée lors de nombreux événements internationaux. Notamment, lors du Festival du Premier Film Documentaire Méditerranéen, à Tunis. Et au Festival du Film Arabe de Fameck au Val de Fensch, en France. Mais aussi lors du Festival International du Cinéma Méditérranéen de Montpellier, où elle a réussi à décrocher le prix Prix Ulysse Decipro, en 2022.

