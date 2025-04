Festival de Cannes 2025 : Malou Khebizi, Leklou, Bouchareb… Qui brillera sur la Croisette ?

Les organisateurs de la 78ᵉ édition du rendez-vous emblématique du septième art, qui se déroulera du 13 au 14 mai 2025, ont dévoilé jeudi la liste des films et acteurs qui concourront pour la Palme d’Or.

La liste des films qui seront en compétition lors du 78ᵉ festival de Cannes a été dévoilée jeudi 6 avril dernier, lors d’une conférence de presse menée par Iris Knobloch, présidente du festival, et Thierry Frémaux, délégué général. Cette année encore, plusieurs noms d’origine algérienne seront présents sur le tapis rouge.

L’actrice d’origine algérienne Malou Khebizi en compétition officielle au festival de Cannes 2025

Des stars, monuments du septième art, cinéastes emblématiques de la Croisette… Chaque année, le festival de Cannes met à l’honneur le cinéma sous ses différentes formes et invite plusieurs nationalités à concourir pour la Palme d’or.

Dans la liste des films en compétition officielle figure le film « Diamant brut« , réalisé par Agathe Riedinger. Dans ce long métrage, l’actrice d’origine algérienne Malou Khebizi incarne le personnage de Liane, âgée de 19 ans, qui voit dans la télé-réalité la possibilité d’être aimée.

Toujours en compétition, le réalisateur algérien Karim Aïnouz fera une nouvelle fois son apparition sur le tapis rouge du festival de Cannes pour partager sa vision créative du long-métrage, avec l’exposition d’une nouvelle œuvre au public cannois.

« Indigènes » de Rachid Bouchareb sélectionné dans la catégorie Cinéma de la Plage

Par ailleurs, dans la catégorie Cannes Première, qui accueille les grands noms du cinéma dont les critères ne répondent pas forcément aux critères de la compétition, on retrouve le film « Le Roman de Jim » réalisé par Arnaud et Jean-Marie Larrieu et sorti en 2024. Cette œuvre cinématographique d’une tendresse foudroyante, hors compétition, retrace l’histoire d’Aymeric, incarné par le talentueux Karim Leklou, qui décide d’élever le fils de sa compagne comme s’il était son enfant. Pour ce rôle, l’artiste d’origine algérienne a remporté le César du meilleur acteur 2025.

De plus, cette année, le réalisateur franco-algérien Rachid Bouchareb fera son Come-Back au festival de Cannes, grâce à son film « Indigènes » qui sera diffusé dans le cadre de la section Cinéma de la Plage. Cette catégorie permet au grand public de revoir une sélection de films tout au long de ce festival.

Dans ce film, Rachid Bouchareb revient sur le parcours de quatre Algériens, Saïd, Abdelkader, Messaoud et Yassir, qui s’engagent volontairement pour libérer la France des Nazis.

