Festival de Cannes 2024 : le talent algérien s’affirme avec 2 réalisateurs en lice

Le prestigieux festival de Cannes revient dans sa 77ᵉ édition, qui se déroulera du 14 au 25 mai 2024, au palais des festivals, à Cannes. Cette année encore, le tapis rouge va se soumettre à la montée des marches des acteurs et des actrices les plus en vogue.

Lors de cet événement, les salles de projection vont diffuser les films soigneusement choisis pour faire leur première apparition devant un public exigeant. D’ailleurs, les organisateurs du festival ont dévoilé, lors d’un point de presse, la sélection officielle en lice pour la Palme d’Or.

