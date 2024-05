Festival de Cannes 2024 : grand retour de l’Algérie sur la scène cinéma internationale

Le monde du cinéma est en effervescence alors que le prestigieux Festival de Cannes s’apprête à ouvrir ses portes pour sa 77ᵉ édition. Du 14 au 25 mai 2024, le Palais des Festivals à Cannes sera le théâtre de la célébration du septième art, avec son célèbre tapis rouge accueillant les acteurs et actrices les plus en vue de l’industrie.

Ce qui rend cette année particulièrement spéciale, c’est le retour tant attendu de l’Algérie parmi les invités officiels. Le pavillon algérien flotte fièrement sur l’esplanade de la ville française, marquant ainsi un grand pas en avant pour le cinéma algérien, longtemps absent de cet événement de renommée mondiale.

Festival de Cannes 2024 : le pavillon algérien présent



Deux réalisateurs algériens, Karim Aïnouz et Rayane Mcirdi, auront l’honneur de représenter leur pays et de concourir pour les prestigieux prix décernés lors du festival. Karim Aïnouz, d’origine algérienne, présentera son dernier film intitulé “Motel Destino”. Cette n’est pas sa première incursion sur la scène cannoise, puisqu’en 2002, son film “Madame Sata” avait été nominé dans la catégorie Un Certain Regard, suivi en 2011 par “La falaise argentée”. En 2021, son film “Le marin des montagnes” avait également été présenté, offrant un voyage intime dans la terre natale de son père, l’Algérie.

Quant à Rayane Mcirdi, il présentera son court métrage “Après le soleil” lors de la 56ᵉ édition de la Quinzaine des Cinéastes, offrant ainsi une nouvelle perspective de la richesse cinématographique algérienne.

L’actrice algérienne Hafsia Herzi à l’honneur lors de la Quinzaine des cinéastes

Enfin, l’édition 2024 du Festival de Cannes sera par ailleurs marquée par la diffusion d’un film mettant en vedette la talentueuse actrice d’origine algérienne Hafsia Herzi, ajoutant ainsi une touche supplémentaire de diversité et de renommée à l’événement. “La prisonnière de Bordeaux” met en scène la charmante actrice de 37 ans, jouant le rôle de Mina, jeune mère habitant en banlieue et dont le mari est incarcéré.

Avec la présence remarquée de l’Algérie et le talent de ses représentants, le Festival de Cannes 2024 promet d’être une célébration inoubliable du cinéma, mettant en lumière la richesse et la diversité des talents du monde entier.