Festival de Cannes 2023 : un film kabyle sélectionné pour la Quinzaine des Cinéastes

Le festival de Cannes dans sa 76e édition se dévoile peu à peu. Programmé du 16 au 27 mai 2023, cet événement incontournable du cinéma international a tout d’abord fait part de sa sélection officielle qui disputera la Palme d’Or, avant de revenir avec de nouvelles annonces concernant les compléments de la liste officielle et la Quinzaine des Cinéastes.

Lancée en 1969, la Quinzaine des Cinéastes est organisée chaque année dans le cadre du festival de Cannes. Cette sélection assez différente des autres catégories ce festival a permis de mettre en avant de nouveaux cinéastes et réalisateurs et favoriser leur découverte par la critique et le public.

La Quinzaine des cinéastes se distingue des autres sélections, notamment par sa liberté d’esprit et son souci d’ouverture aux spectateurs non professionnels. Pour l’édition 76e du festival de cannes, la Quinzaine des cinéastes a également dévoilé sa sélection qui sera mise en avant lors de cet événement.

Discover the 55th selection of Directors' Fortnight !

Find the complete program on our website https://t.co/AjqPXKaA0B

Following the Cannes Film Festival, watch the 2023 Selection between June 7 and 18 in about 30 arthouse cinemas in France.#TheFortnightExtended pic.twitter.com/EhwCZnv2KH

