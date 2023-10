Festival culturel international de musique symphonique d’Alger : 14 pays au rendez-vous

Les mélomanes et amateurs de musique symphonique du monde entier se préparent à une semaine de festivités musicales exceptionnelles alors que la 13ᵉ édition du festival culturel international de musique symphonique s’apprête à ouvrir ses portes à l’Opéra d’Alger le 19 octobre prochain, pour une semaine de célébration musicale qui durera jusqu’au 26 octobre.

Le Festival culturel international de musique symphonique revient à Alger ce 19 octobre

La cérémonie d’ouverture, prévue le 19 octobre, promet d’être un spectacle grandiose avec la participation de l’Orchestre Symphonique de l’Opéra d’Alger et de l’Orchestre Symphonique de Chine. Ces deux ensembles de renom promettent ainsi de livrer des performances inoubliables pour inaugurer cette semaine de musique symphonique.

Ce festival international de musique symphonique promet une semaine de découvertes musicales et de performances exceptionnelles, réunissant des artistes et des ensembles de renom du monde entier. Les mélodies enchanteresses résonneront dans les murs majestueux de l’Opéra d’Alger, offrant une expérience musicale incomparable à tous les passionnés de musique symphonique.

Festival Culturel International de Musique Symphonique : le programme détaillé

Le festival se poursuivra avec une série de soirées musicales captivantes. Le vendredi 20 octobre, l’Orchestre Symphonique Syrien et l’Orchestre Symphonique de Suzhou, en Chine, enchanteront le public. Le samedi 21 octobre, la scène appartiendra au Trio Elégiaque français et au Klenke-Quartett allemand, offrant une diversité musicale captivante.

Le dimanche 22 octobre sera une soirée spéciale mettant en avant le talent du Mexique, de la République tchèque et de la Tunisie, avec des performances du « Duo Mexicain », du « Trio Bohémo » et de l’Orchestre Symphonique Tunisien. Le lundi, la musique italienne du World Youth Orchestra et l’Orquesta de Camara Simon Bolivar vénézuélien marqueront la soirée.

Le mardi, l’Autriche et l’Égypte seront à l’honneur avec le « Merlin Ensemble Wien » et l’Orchestre Symphonique du Caire. Le mercredi sera ainsi rythmé par la troupe Yokohama Sinfonietta japonaise et le Mzansi Philharmonic sud-africain. Enfin, le jeudi sera exclusivement animé par l’Orchestre Symphonique de la Philharmonie de Moscou.

