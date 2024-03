Festival Cinémas du Sud : avant-première lyonnaise du film algérien « Six pieds sur terre »

Le festival Cinémas du Sud se tiendra, à Lyon, à l’Institut Lumière du 10 au 13 avril 2024. Cet événement représente une célébration du septième art qui s’annonce sous les meilleurs auspices, car le festival met à l’honneur les films d’aujourd’hui, les réalisations du passé et les talents de demain.

La 24ᵉ édition du festival Cinémas du Sud témoigne d’une volonté de mettre en avant le cinéma du Maghreb et des œuvres du Moyen-Orient.

Festival Cinémas du Sud 2024 : le réalisateur Karim Bensalah représentera l’Algérie à Lyon

Au programme de cet événement, un calendrier riche en projections, en débats, mais surtout en échanges. Pour ouvrir le bal des festivités, le public lyonnais sera embarqué d’abord en Égypte avec la projection en ouverture du film « retour en Alexandrie » de Tamer Ruggli.

Le Festival Cinémas du Sud transportera ses visiteurs dans un voyage cinématographique vers plusieurs pays du monde arabe. Notamment, le Maroc, le Yémen, la Syrie, la Tunisie et la Palestine. L’Algérie prendra part de ce festival, notamment grâce à la participation du film « Six pieds sur terre », du réalisateur Karim Bensalah, qui sera projeté en avant-première, en date du vendredi 12 avril 2024 à 21h.

Récompensé à de nombreuses reprises pour ses courts métrages « les heures blanches » et « le secret de Fatima », Karim Bensalah revient pour dévoiler son long métrage » Six pieds sur terre », qui sortira en salles, le 19 juin 2024. Inspiré de faits réels, le film raconte la vie d’un fils d’un ancien diplomate, qui a parcouru le monde et qui se retrouve du jour au lendemain sans papiers.

Dans l’espoir de régulariser sa situation, le jeune homme se voit contraint de travailler pour des pompes funèbres musulmanes. Dans « Six pieds sur terre », Karim Bensalah retrace le parcours initiatique de ce jeune Algérien qui apprend à vivre grâce aux morts.

À LIRE AUSSI :

>> Africa Film Festival 2024 – Belgique : le réalisateur algérien Youcef Mahsas en lice

>> La Dernière Reine : le film retraçant le destin de Zaphira bientôt au cinéma en Italie