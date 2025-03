FESPACO 2025 : La consécration du film “Frantz Fanon”, une fierté pour le cinéma algérien

Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a adressé ses félicitations à l’équipe du film Frantz Fanon, réalisé par Abdenour Zahzah, pour son sacre lors de la Semaine de la critique du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) 2025. Ce prix prestigieux témoigne de la qualité et du dynamisme du cinéma algérien, capable de rayonner sur la scène internationale grâce aux efforts constants des professionnels du secteur et au soutien des autorités.

Ce succès s’inscrit dans une dynamique de valorisation du septième art en Algérie, notamment à travers les Assises nationales du cinéma, initiées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cette vision ambitieuse met en lumière le rôle crucial de la culture et des arts dans le rayonnement international du pays.

Ce couronnement intervient également à un moment symbolique, alors que l’Algérie célèbre le 50e anniversaire de la Palme d’or remportée par Mohamed Lakhdar-Hamina au Festival de Cannes en 1975 pour Chronique des années de braise. Cet exploit, toujours unique dans le monde arabe et africain, rappelle la profondeur et l’originalité du cinéma algérien. À cette occasion, le ministre a tenu à rendre hommage au cinéaste et lui souhaiter un prompt rétablissement, soulignant son influence majeure sur les générations futures.

Un film qui honore la mémoire de Frantz Fanon

Le long-métrage Frantz Fanon, réalisé en 2024, continue son parcours exceptionnel en remportant également le Prix Spécial du Jury lors du 14e Festival du cinéma africain de Louxor. Ce film de 90 minutes retrace la vie et l’engagement du psychiatre et militant anticolonial Frantz Fanon (1925-1961). Sélectionné dans la compétition officielle aux côtés de dix autres œuvres africaines, il met en lumière les inégalités et injustices subies par les Algériens dans l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville entre 1953 et 1956, ce qui conduira Fanon à s’engager dans la lutte pour l’indépendance de l’Algérie.

Porté par un casting international, dont l’acteur franco-haïtien Alexandre Desane dans le rôle principal, le film mêle fiction et documentaire. Produit avec le soutien du ministère de la Culture et du Centre algérien pour le développement du cinéma (CADC), il a été présenté en avant-première en octobre dernier à Alger et projeté au Festival international du film de Berlin (Berlinale). Actuellement diffusé dans les salles algériennes, il illustre la volonté du pays de promouvoir une production cinématographique de haut niveau.

Le ministre de la Culture et des Arts a salué cette reconnaissance, qui conforte la place du cinéma algérien sur la scène internationale. Il a également réaffirmé l’engagement des autorités à encourager la production et la distribution de films nationaux à travers diverses initiatives et collaborations.

Abdenour Zahzah, un cinéaste engagé

Né en 1973, Abdenour Zahzah est un réalisateur et documentariste algérien ayant suivi des études audiovisuelles à l’Université d’Alger. Ancien directeur de la cinémathèque de Blida, il s’est distingué par plusieurs œuvres marquantes, notamment Mémoire d’asile (2002), Garagouz (2010) et El Oued, El Oued (2013). En 2006, il réalise La Longue Marche vers le NEPAD, un documentaire tourné en Algérie, en Afrique du Sud, au Burkina Faso et au Sénégal.

Avec Frantz Fanon, Zahzah poursuit son engagement pour un cinéma ancré dans l’histoire et la mémoire collective. Son travail, à la fois esthétique et politique, contribue à enrichir la cinématographie algérienne et à la faire rayonner à l’international.

Le Festival du cinéma africain de Louxor, créé en 2012, est un événement majeur dédié à la promotion du cinéma africain et à la coopération cinématographique entre pays du continent. Pour cette 14e édition, 65 films issus de 35 nations ont été projetés, confirmant l’essor du cinéma africain et la place de l’Algérie comme un acteur incontournable de cette dynamique culturelle.

Grâce à des réalisateurs engagés et un soutien institutionnel accru, le cinéma algérien s’impose de plus en plus sur la scène internationale. Avec des œuvres comme Frantz Fanon, il contribue à préserver la mémoire collective tout en affirmant une identité cinématographique forte et novatrice.