Ferry Marseille-Alger: baisse importante des prix chez Algérie Ferries

Après une interminable attente et de nombreuses protestations, en particulier venant des Algériens de l’étranger, le gouvernement a finalement dévoilé le nouveau programme des liaisons aériennes et maritimes internationales à destination de l’Algérie. Les programmes respectifs des compagnies nationales Air Algérie, Tassili Airlines et Algérie Ferries concernant la saison estivale ont été annoncés jeudi 19 mai 2022 par le biais d’un communiqué du ministère des Transports.

D’un autre côté, ce n’est que lundi dernier que la compagnie Algérie Ferries a entamé la vente des réservations pour ses dessertes inscrites au programme de l’été. Le directeur commercial de la compagnie, Karim Bouzenad, aura sans doute étonné plus d’un en déclarant lors de son intervention au Echorouk Morning, le mardi 24 mai 2022, soit un jour après le lancement de la vente des billets, que la plupart des places étaient déjà vendues. Tel est le cas, souligne-t-il, de la liaison Oran – Alicante dont les billets ont été vendus pour les traversées des mois de juin, juillet, août ou septembre. La situation est à peu près la même concernant les liaisons reliant Marseille et Alger.

Par ailleurs, en raison de la forte demande constatée, le système de réservation de la compagnie nationale maritime est en panne. En effet, le directeur commercial de ladite compagnie a rapporté plus de 10 000 demandes enregistrées en un seul jour. Une situation qui a engendré la panne de ce système.

En revanche, le même responsable a indiqué que les prix annoncés par les internautes sur les réseaux sociaux ne sont que des rumeurs. A en croire ses dires, si Algérie Ferries a enregistré une telle demande, c’est parce qu’elle a revu à la baisse de 50% ses prix appliqués sur ses traversées pour l’été 2022.

Comment réserver son billet avec Algérie Ferries à bon prix ?

La clientèle d’Algérie Ferries se plaint des files d’attente et des difficultés rencontrées sur le site de réservation électronique du transporteur. Ils réclament la numérisation des opérations de vente des billets, ce qui est notamment le cas des compagnies étrangères.

En réponse à leurs préoccupations, le directeur commercial d’Algérie Ferries a déclaré que « la réservation des billets est désormais effectuée électroniquement ». En effet, malgré le dysfonctionnement rencontré sur le site du transporteur maritime national, il est toujours possible d’effectuer une réservation sur celui-ci. Mais pas que, une fois la date de votre traversée validée, vous aurez le choix entre deux offres promotionnelles, à savoir “SAFIR” et “HANA” permettant ainsi de réduire les coûts de votre voyage.

A titre d’exemple, si vous réservez une traversée le 6 août 2022 au départ de Marseille vers Alger, pour une famille composant de deux adulte et un enfant, vous aurez le choix entre deux tarifs promotionnels : le “SAFIR” à 1848 euros et le “HANA” à 1494 euros.

La différence entre ces deux offres n’est pas uniquement au niveau prix. En effet, l’offre des tarifs “ SAFIR” sont susceptibles d’être remboursés, contrairement aux “HANA” qui sont remboursables et modifiables.