Ferry France – Algérie : Corsica Linea met à jour les conditions

Les autorités ne cessent de prendre à titre préventif des initiatives visant à freiner la propagation du coronavirus, en particulier de la variante Omicron, connue pour être très contagieuse. En effet, tant pour les vols que pour les voyages en mer, la lutte contre la Covid-19 est menée sans relâche par les autorités, mais également par les compagnies aériennes et maritimes.

Conformément à un communiqué du gouvernement publié, de nouvelles mesures sanitaires applicables aux voyages en Algérie ont été adoptées le dimanche 20 mars 2022. Cependant, les compagnies aériennes et maritimes à destination de l’Algérie ne mettent pas en application de manière systématique ce nouveau protocole. Elles actualisent les modalités de voyage à la suite d’une notification officielle de la part des autorités algériennes compétentes.

En effet, en accord avec les dispositions sanitaires fixées par le gouvernement algérien, pour chaque nouveau départ de Corsica linea, de nouvelles mesures s’appliquent à partir de la date de sa publication, à savoir le 21 Mars 2022. Il convient de rappeler que la compagnie française opère des services de transport entre Marseille et Alger, au rythme d’une rotation par semaine.

La compagnie rappelle que pour les passagers vaccinés ayant 18 ans et plus, il est indispensable de fournir un passeport de vaccination datant de moins de 9 mois, et pour les non vaccinés, le résultat négatif d’un test RT-PCR effectué moins de 72h avant l’embarquement, est suffisant.

Par ailleurs, elle annonce que tout voyageur de moins de 12 ans désireux de se déplacer à partir de la France à destination de l’Algérie (ou l’inverse) est tenu de remplir le formulaire sanitaire disponible sur son site officiel.

Ainsi, la compagnie maritime française vient une nouvelle fois, de mettre à jour les dispositions relatives aux voyages effectués à bord de ses navires, y compris le Danielle Casanova qui relie Alger au port de Marseille et de s’adapter au protocole sanitaire prévu par les autorités algériennes.

Des conditions de voyage qui ne cessent de s’actualiser

Pour rappel, douze jours après la publication du décret exécutif concernant la présentation obligatoire du passeport vaccinal pour se rendre en Algérie et en revenir, Corsica Linea fait savoir que cette obligation de vaccination touche tous les passagers ayant 18 ans et plus. « Cette mesure est valable pour les deux sens de voyage », explique la compagnie maritime française dans sa publication du mardi 18 janvier de l’année en cours.

En revanche, elle continue d’expliquer dans la même publication, qu’un test PCR négatif doit être présenté moins de 36 heures avant la date de départ pour l’Algérie. Cela concerne tous les voyageurs âgés de 12 ans et plus. Ceux-ci subiront à leurs frais un dépistage imposé ( un test antigénique rapide) en arrivant au port d’Alger. « L’embarquement sera refusé en l’absence de justificatif valable », a averti Corsica Linea dans la mise à jour du 18 janvier 2022.