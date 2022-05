Ferry Espagne – Algérie : programme été 2022 de Trasmediterránea

Le transporteur maritime espagnol Trasmediterránea a dévoilé dimanche 22 mai 2022 le calendrier de ses opérations estivales sur la liaison entre le port de Ghazaouet en Algérie et la ville d’Almeria du côté espagnol et même celles reliant la même ville espagnole au port d’Oran.

Au même titre que les autres transporteurs maritimes qui desservent l’Algérie, Trasmediterránea a reçu l’autorisation de relancer ses traversées vers et depuis le pays à la fin de l’année 2021. Depuis cette date, la compagnie exploite deux dessertes par semaine reliant la ville d’Almeria située en Espagne à deux ports d’Algérie, soit celui d’Oran et de Ghazaouet, qui se trouve dans la wilaya de Tlemcen. La liaison Almeria-Oran est assurée chaque mardi et celle entre la ville espagnole et le port de Ghazaouet se fait chaque samedi.

Le programme d’été 2022 Ghazaouet – Almeria – Ghazaouet

Le programme du mois de juin 2022 :

Dans le sens Ghazaouet – Almeria :

Les départs sont fixés pour les dates du 5, 12, 19 et 26 juin 2022 vers 20h00 et 16h00;

Les arrivées sont prévues pour les 6, 12, 19, 26 juin vers 7h00 et 22h00.

Dans le sens Almeria – Ghazaouet :

Les dates des départs sont les 4, 11, 18, 25 juin 2022 à 23h59;

Les arrivées sont prévues pour les 5, 12, 19 et 26 juin 2022 vers 7h00 et 8h00 du matin.

Le programme du mois de juillet 2022 :

Au départ de Ghazaouet vers Almeria :

Les départs sont planifiés pour les 4, 11, 18 et 24 juillet 2022 à 16h00;

Les arrivées se dérouleront les mêmes journées aux alentours de 22h00.

Depuis Almeria à destination de Ghazaouet :

Les départs sont prévus pour les jours du 3, 10, 17 et 24 juillet 2022 à 23h59;

Les arrivées sont programmées pour les 4, 11, 18 et 25 juillet 2022 à 7h00 du matin.

Le programme du mois d’août 2022 :

Depuis Ghazaouet à destination d’Almeria :

Les jours des départs sont prévus pour les 4, 11, 18 et 25 Août 2022 à 16h00;

Les arrivées se feront les mêmes jours vers 22h00.

Dans le sens d’Almeria – Ghazaouet :

Les départs sont fixés pour les 3, 10, 17 et 24 Août 2022 à 23h59;

Les arrivées sont prévues pour les dates du 4, 11, 18 et 25 2022 à 7h00 du matin.

Le programme d’été 2022 Oran – Alméria – Oran

Le programme du mois de juin 2022 :

Dans le sens Oran – Almeria :

Les dates des départs sont pour les 1, 8, 15, 22, 29 juins 2022 à 22h00 et 16h00;

Les arrivées sont fixées pour les 2, 9, 15, 22 et 29 juin 2022 vers 7h00 et 22h00.

Dans le sens Almeria – Oran, le transporteur maritime a prévu une traversée par semaine, soit tous les mardis vers 23h59, pour une arrivée tous les mercredis vers 7h00 et 8h00 du matin.

Le programme du mois de juillet et août 2022 :

Dans le sens Oran – Almeria :

Les dates des départs sont programmées pour les 7, 14, 21 et 28 juillet 2022 vers 16h00;

Les arrivées se feront le même jour à 22h00.

Au départ d’Almeria vers Oran, les traversées maritimes sont programmées pour chaque mercredi du mois de juillet à 23h59 pour une arrivée le lendemain jeudi à 7h00 du matin. De même pour le mois d’Août de cette saison estivale, la compagnie maritime Trasmediterránea a planifié ses liaisons entre les deux destination à raison d’une traversée par semaine, à savoir :

Dans le sens Oran – Almeria, tous les dimanches à 16h00 pour une arrivée vers 22h00;

Dans le sens Almeria – Oran, tous les samedi à 23h59, les arrivées se dérouleront le lendemain à 7h00 du matin.

« Ce programme est susceptible à des changements sans préavis» prévient Trasmediterránea, en invitant ses clients à acquérir leurs billets auprès des trois agences agréées, notamment l’agence Oran Plazza, ainsi que l’agence Ghazaouet et celle du port d’Oran.