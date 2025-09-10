Ferry Espagne – Algérie : Baleària ouvre les réservations d’hiver avec -20% sur ses billets

Bonne nouvelle pour les voyageurs entre l’Algérie et l’Espagne ! La compagnie maritime Baleària ouvre les réservations sur ses traversées d’hiver 2025/2026. Les passagers peuvent dès maintenant planifier leur voyage et bénéficier d’une réduction de 20 % sur leurs billets.

Dans un nouveau communiqué, le transporteur maritime espagnol annonce l’ouverture des réservations pour la saison hivernale. Les voyageurs peuvent dès maintenant réserver leurs traversées et bénéficier de réductions exceptionnelles de 20% sur le prix de leurs billets, en utilisant le code promotionnel « HIVER20 ». Cette offre est valable pour toutes les réservations effectuées avant le 15 septembre 2025.

Baleària annonce une réduction de 20 % sur ses billets de voyage vers l’Algérie

Pour profiter pleinement de cette réduction de Baleària, il convient d’utiliser le code promo « HIVER20 » lors de la réservation de sa traversée Espagne-Algérie. Il doit être effectué avant le 15 septembre 2025. Le voyage, lui, doit avoir lieu avant le 31 décembre 2025.

Cette réduction est valable pour les allers-retours entre l’Espagne et l’Algérie. Si vous devez modifier votre réservation, c’est possible, mais notez que le prix final pourrait changer en fonction des nouvelles dates ou disponibilités.

En revanche, les billets achetés dans le cadre de cette promotion ne sont pas remboursables en cas d’annulation.

Baleària ouvre les réservations pour l’hiver 2025/26

En parallèle, la compagnie maritime annonce le lancement des réservations pour son programme d’hiver à destination des ports algériens : « Voici votre chance de voyager de la façon la plus confortable, rapide et à prix réduit. Embarquez avec votre voiture et tout ce que vous souhaitez apporter, et voyagez à bord de notre ferry Regina Baltica le jour qui vous convient ! Choisissez parmi nos trois nouveaux départs hebdomadaires« , écrit Baleària dans son communiqué.

Par ailleurs, pour la saison hivernale, le transporteur maritime a programmé trois départs par semaine depuis les ports de Mostaganem, Oran et Alger :

Alger – Valence : chaque mardi à 17 h 00 ;

Oran – Valence : tous les jeudis à partir de 15 h 00 ;

Mostaganem – Valence : dimanche à partir de 18 h 00.

Au départ de l’Espagne :

Valence – Alger : le lundi à partir de 18 h 30 ;

Valence – Oran : tous les mercredis à 18 h 30 ;

Valence – Mostaganem : tous les samedis à partir de 18 h 30.

Pour de nombreux voyageurs, les familles en particulier, le ferry est souvent une solution plus économique que l’avion. La réduction de 20 % rend cette option encore plus attractive, surtout dans un contexte où le budget voyage est une préoccupation majeure. La possibilité de bénéficier d’un menu offert en réservant une cabine ajoute une économie supplémentaire et une commodité non négligeable.

