Ferry Alger – Alicante avec véhicule : Nouris Elbahr lance une offre famille à partir de 98 000 DA

La compagnie maritime Nouris Elbahr vient de lancer une offre familiale très intéressante, spécifiquement pensée pour les voyageurs qui prévoient de passer leurs vacances en Espagne au mois d’août prochain. C’est une excellente opportunité pour les familles de bénéficier de conditions avantageuses pour leur traversée.

Alors que de nombreux citoyens algériens guettent les sites de réservations à la recherche de bons plans pour la haute saison, Nouris Elbahr Ferries a dévoilé une offre exceptionnelle pour les voyages estivaux, notamment ceux programmés pour le mois d’août.

Cette offre est principalement dédiée aux les familles de quatre personnes voyageant avec un véhicule à bord. Les détails sur cette offre dans la suite de ces lignes.

Traversée Alger-Alicante A/R avec véhicule à partir de 98 000 dinars

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la compagnie maritime algérienne Nouris Elbahr Ferries annonce le lancement d’une offre promotionnelle alléchante sur ses voyages en aller-retour entre le port d’Alger et celui d’Alicante en Espagne.

En effet, le transporteur maritime propose à ses passagers de réserver leurs billets dès maintenant pour profiter du tarif à 98 000 dinars pour la traversée maritime en aller-retour. Ce tarif prend en charge le voyage de quatre personnes (deux adultes et deux enfants) avec un véhicule à bord.

Cette promotion s’applique sur les départs programmés entre le 2 et le 10 août et sur des retours prévus entre le 13 et 20 août 2025. L’offre est soumise à des conditions de disponibilité.

Des prix réduits pour la fin de l’été

Nouris Elbahr Ferries a aussi annoncé une baisse de ses tarifs pour les traversées de fin de l’été. C’est l’occasion de planifier son voyage entre l’Europe et l’Algérie à des tarifs réduits :

Marseille – Alger (dates concernées 22/08, 29/08, 05/09) : À partir de 40.000 DA TTC ;

Alicante – Alger (dates 20/08, 26/08, 02/09, 09/09) : à partir de 25.000 DA ;

Alicante – Oran (dates : 18/08, 24/08, 31/08, 07/09) : au prix de 25.000 DA.

Ces tarifs comprennent le transport d’un véhicule à bord. Par ailleurs, il est à noter que ces offres sont valables dans la limite des places disponibles, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour rappel, durant la haute saison, les prix des billets de voyage connaissent une hausse de leur niveau, il est donc conseillé de réserver son billet de voyage avec Nouris Elbahr Ferries dès maintenant et de profiter de ces tarifs réduits avant la fin de la saison estivale.

