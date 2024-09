Ferrovial relance la production d’Iveco en Algérie et avance des chiffres ambitieux

Lors de la cérémonie organisée hier, le 31 août, dans la zone industrielle Sidi Khaled d’Oued El-Berdi, le wali Abdelkrim Laâmouri a officiellement remis le projet de l’usine Iveco d’Ival à l’entreprise économique Ferrovial, spécialisée dans la construction de matériels et équipements ferroviaires.

Cet investissement marque un partenariat stratégique qui vise à propulser le projet vers une nouvelle phase de son développement. Ainsi, booster la production locale de conteneurs et de bus.

Iveco : un catalyseur de la croissance industrielle en Algérie

Les travaux de l’usine Iveco d’Ival, située à El Madania, ont été lancés en 2014, puis interrompus en 2019 avec un taux de réalisation de 65 %. Suite à cette pause, le Conseil des Participations de l’État (CPE) a décidé de confier le projet à l’entreprise Ferrovial.

Cette décision marque le début d’une phase innovante pour l’usine, qui combine désormais l’expertise internationale dans les infrastructures du groupe Ferrovial et ses technologies à la pointe.

Un levier pour la création de postes d’emploi

Le projet d’Iveco vise à dynamiser les industries auxiliaires et à transformer l’économie locale.

Actuellement, l’Algérie dépend de manière considérable des importations pour combler ses besoins en matière de conteneurs et de bus. Toutefois, Ival s’engage à réduire cette dépendance et renforcer la capacité de production locale à travers de nouvelles lignes de productions.

Par ailleurs, le redémarrage de cette usine sous la direction de Ferrovial ouvrira la porte à la création de 750 postes d’emploi directs et 1200 postes indirects. Ces postes de travail seront répartis dans différents domaines dont la maintenance, l’ingénierie et la gestion.

Iveco vise une production locale de 12000 conteneurs par an

Selon Amri Bouyoucef, le PDG de Ferrovial, le parachèvement des travaux de l’usine Ival débutera en septembre. Cette dernière est implantée sur 100.000 m² à Oued El-Berdi (Bouira). Dès qu’elle sera pleinement opérationnelle, elle commencera la production de véhicules utilitaires, ainsi que la fabrication de conteneurs. L’objectif étant de réaliser une production de 12 000 unités par an, ce projet promet la révolution de l’industrie algérienne.

De plus, le groupe Ferrovial se chargera de former les travailleurs locaux et mettra en place les dernières technologies. Cela permettra d’aligner les compétences locales sur les standards mondiaux. Ainsi, augmenter l’efficacité de l’usine et garantir la meilleure qualité.

