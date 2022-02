Ferry Marseille – Alger en mars : programme détaillé d’Algérie Ferries

La pandémie du COVID-19 freine l’ensemble du secteur des transport et les tarifs des billets d’avion sont toujours aussi élevés, les offres de la compagnie maritime nationale restent donc une opportunité pour la diaspora voulant se rendre sur le territoire algérien mais aussi pour les algériens qui désirent prendre des vacances.

Les personnes voulant se rendre en Algérie, pourrons donc avoir accès au programme d’Algérie Ferries mettant à leur disposition plusieurs offres pour le mois de mars 2022.

Algerie ferries effectue deux traversée par semaine entre la France et l’Algérie, dont un aller et un retour.

Pour le programme Marseille – Alger, les dates de départ seront le 5, 12, 19 et 26 mars à 16h00 avec arrivée le lendemain à 11h00.

Pour le programme Alger – Marseille, les dates de départ seront le 7, 14, 21 et 28 mars à 16h00 avec arrivée le lendemain à 11h00.

Programmes des traversées Algérie – Espagne

La compagnie algérienne de navigation maritime propose aussi plusieurs traversées pour le mois de mars comprenant des aller retour vers l’Espagne, donnant la possibilité aux algérien de s’y rendre a partir d’Oran.

Cette ligne desservie par Algérie Ferries quant à elle sert le trajet suivant : Oran/Alicante offrant aux voyageurs elle aussi un programme pour tout le mois avec deux traversées par semaine dont un aller et un retour.

Pour le programme Alicante – Oran , les dates de départ seront le 4, 11, 18 et 25 mars à 19h00 avec arrivée le lendemain à 08h00.

Pour le programme Oran – Alicante , les dates de départ seront le 3, 10, 17, 24 et 31 mars à 19h00 avec arrivée le lendemain à 08h00.

Pour rappel, Algérie Ferries soumet la possibilité aux personnes intéressées de réserver en ligne par le biais de leur site internet officiel.