Ferries vers l’Algérie : GNV ouvre les réservations pour l’été 2027 avec -40 %

Grandi Navi Veloci (GNV) anticipe l’été 2027 et ouvre déjà ses réservations vers l’Algérie ! Bien décidée à renforcer sa présence sur les traversées méditerranéennes, la compagnie maritime italienne prend une longueur d’avance en permettant aux voyageurs de planifier dès aujourd’hui leurs vacances au Maghreb.

« L’été vous rapproche. Ouverture des ventes 2027 » : c’est par ce message prometteur que la compagnie maritime a officialisé la nouvelle sur son site web. Pour célébrer le lancement de cette nouvelle saison, GNV frappe fort avec une réduction immédiate de 40 % sur les réservations de l’année prochaine, période estivale comprise.

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Ferries vers l’Algérie : GNV ouvre sa billetterie avec de fortes promotions

Attention, cette offre est limitée dans le temps et selon les places disponibles : vous avez jusqu’au 27 octobre pour en profiter. Cerise sur le gâteau pour les voyageurs fréquents : les membres du club de fidélité My GNV cumulent une réduction supplémentaire de 10 %, s’ajoutant aux 40 % déjà offerts.

Autre atout de cette campagne : une grande souplesse pour les passagers. Les billets réservés lors de cette promotion bénéficient en effet de l’annulation sans frais, possible jusqu’à une semaine avant la date de traversée.

Une stratégie gagnante pour les voyageurs, notamment pour la diaspora algérienne : planifier son trajet très tôt permet de garantir la disponibilité des places tout en profitant de tarifs attractifs, bien loin des prix plafonds appliqués durant les pics de fréquentation estivale.

L’Algérie, nouveau pilier stratégique pour l’armateur GNV

L’ancrage de GNV en Algérie repose sur un réseau en constante expansion : après le lancement en 2025 de ses traversées depuis Sète vers Alger et Béjaïa, l’armateur a renforcé sa desserte dès août 2026 en ouvrant la ligne Civitavecchia (Rome) – Annaba.

Lors de la 7ᵉ édition des GNV Awards, organisée début octobre à Marrakech, la filiale du géant MSC a dresse un premier bilan positif de son exercice 2026. Affichant une nette progression de ses opérations depuis la France, la compagnie italienne a confirmé que l’Algérie figurait parmi ses liaisons les plus performantes, s’imposant désormais comme un pilier central de sa stratégie de croissance.

Sans révéler de données chiffrées précises, l’armateur italien a néanmoins confirmé lors du rassemblement à Marrakech une hausse marquée de son trafic au départ de Sète, tirée en grande partie par la forte demande vers l’Algérie.

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