Ferries Algérie–France : plusieurs traversées reportées, voici les nouvelles dates

La Compagnie Nationale de Transport Maritime de Voyageurs (ENTMV), Algérie Ferries, a annoncé via un communiqué sur ses réseaux sociaux d’importants changements, dans son calendrier de traversées. En raison de circonstances imprévues, plusieurs liaisons entre les ports d’Alger et de Marseille ont dû être décalées de 24 heures.

Les usagers de la compagnie nationale de transport maritime vont devoir ajuster leur calendrier. Dans un communiqué publié récemment sur sa page officielle, Algérie Ferries a fait part d’une modification de son programme de traversées pour le début du mois d’avril 2026.

Invoquant des circonstances imprévues, la compagnie maritime a annoncé le report de plusieurs liaisons clés reliant les deux rives de la Méditerranée. Cette décision impacte directement les voyageurs au départ de Marseille et d’Alger, nécessitant une réorganisation logistique pour les passagers concernés.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Ferries : le Tariq Ibn Ziyad de retour après 3 ans de rénovation en Grèce

Algérie Ferries annonce le report de ses traversées

La modification du calendrier touche principalement deux liaisons majeures prévues pour le début du mois d’avril 2026. En premier lieu, la traversée reliant Marseille à Alger, initialement programmée pour le 4 avril, est officiellement reportée au dimanche 5 avril 2026. Le départ du navire est fixé à 12h00, tandis que les opérations d’enregistrement débuteront dès l’aube, à 06h00, pour permettre un embarquement fluide.

Dans la foulée de cette modification, le trajet retour entre Alger et Marseille subit également un décalage de 24 heures. Prévue au départ pour le 5 avril, cette traversée est désormais reprogrammée au lundi 6 avril 2026. L’horaire de départ est maintenu à 12h00, et les voyageurs sont invités à se présenter au port pour le début des enregistrements dès 06h00 du matin.

Bien que la compagnie n’ait pas précisé la nature exacte des « circonstances imprévues », ces reports visent généralement à garantir la sécurité des passagers ou à répondre à des contraintes logistiques ou météorologiques majeures.

Bientôt une nouvelle ligne Alger – Gênes

De son côté, la compagnie italienne Grandi Navi Veloci (GNV) renforce sa présence en Algérie avec l’ouverture confirmée d’une nouvelle ligne maritime reliant Gênes à Alger dès l’année prochaine. Déjà active sur les liaisons au départ de Sète, la compagnie bénéficie du soutien du ministère des Transports pour finaliser ce projet, qui inclut également la perspective d’une seconde ligne opérée par un autre transporteur.

Ce nouveau trajet entre l’Italie et l’Algérie représente un avantage stratégique majeur pour la diaspora résidant en Europe centrale, notamment en Allemagne. En partant de Gênes plutôt que de Marseille, un voyageur venant de Munich réduit son trajet routier de 1 100 km à seulement 400 km, permettant ainsi des économies significatives de carburant et un confort accru.

Parallèlement à cette extension, GNV lance l’opération promotionnelle « GNV DAYS » du 1er au 7 avril, offrant jusqu’à 50 % de réduction sur 8 000 places vers l’Algérie pour des voyages allant jusqu’en décembre 2026. Pour accompagner ces tarifs compétitifs, la compagnie propose désormais des facilités de paiement échelonné afin de rendre les traversées plus accessibles au budget des familles.

🟢 À LIRE AUSSI : Bonne nouvelle pour la diaspora : une ligne maritime Gênes – Alger bientôt lancée

