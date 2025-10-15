Fermeture temporaire d’un important tronçon sur la rocade sud d’Alger Zéralda – Dar El Beida

La wilaya d’Alger a annoncé la fermeture temporaire d’un tronçon important au niveau la rocade sud Zeralda-Dar El-Beida ce week-end. La circulation reviendra à la normale à partir de samedi.

En effet, la fermeture temporaire sera au niveau de l’échangeur Dely-Brahim – El-Achour pour travaux. « Dans le cadre des travaux de réalisation de l’autoroute reliant l’échangeur du stade du 5-Juillet à la commune de Khraïcia, les services de la wilaya d’Alger informent l’ensemble des usagers de la rocade sud (Dar El Beïda – Zéralda), dans les deux directions, qu’une fermeture temporaire d’un tronçon de la route aura lieu afin de procéder à la mise en place des piliers du pont menant vers Dely Ibrahim. Cette fermeture interviendra le vendredi 17 octobre 2025, à partir de 01h00 du matin jusqu’à 14h00 de l’après-midi », a annoncé la wilaya d’Alger cet après-midi.

Pour les automobilistes venant de Zéralda en direction de Dar El Beïda, la circulation sera déviée de Zéralda « vers l’échangeur de la RN 36, puis vers la RN 41 en passant par Chéraga et Chevalley, avant de rejoindre la rocade sud via l’autoroute du 5-Juillet », ajoute le communiqué.

Quant à ceux venant de Dar El Beïda en direction de Zéralda, la circulation sera déviée « vers l’échangeur de l’autoroute du 5-Juillet, puis vers la RN 41 en passant par Chevalley et Chéraga, avant d’emprunter la RN 36 jusqu’à la rocade sud ».

Des schémas explicatifs des déviations prévues durant la période de fermeture temporaire sont disponibles sur l’image ci-dessous.

« La wilaya d’Alger présente ses excuses pour la gêne occasionnée par cette fermeture et invite les usagers à emprunter les axes routiers alternatifs et à respecter la signalisation routière et les panneaux d’interdiction », conclut le communiqué.

Embouteillages à Alger : Djellaoui dévoile des mesures strictes pour désengorger la capitale

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a effectué une visite surprise sur plusieurs chantiers routiers à Alger afin de relancer la cadence des travaux destinés à fluidifier la circulation dans la capitale.

Accompagné du wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabehi, il a d’abord inspecté le projet de raccordement de la rocade Sud à la deuxième rocade au niveau de l’échangeur du 5-Juillet, long de 10,5 km. Les deux premières tranches (7 km) sont presque achevées, tandis que la troisième (3,5 km) avance rapidement.

Le ministre a exigé un calendrier clair et des délais raccourcis pour livrer l’ensemble du projet dans les plus brefs délais, en soulignant son importance stratégique pour la circulation. Il a ensuite visité le chantier du tunnel d’El Karia (Chéraga), demandant un système de rotation 24h/24 afin d’accélérer les travaux et désengorger cette zone clé.

Enfin, il a inspecté les accès à la zone touristique de Sidi Fredj et à Palm Beach, où les ouvrages d’art sur la RN 41 progressent également.