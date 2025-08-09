Fermeture temporaire d’un axe routier stratégique à Bouira jusqu’au 6 septembre

La Direction des travaux publics (DTP) de la wilaya de Bouira a annoncé, ce samedi, la fermeture temporaire d’un tronçon de la route nationale n°15, au niveau de la commune d’Agbalou, à partir du point kilométrique 74+000. Cette fermeture, effective dès aujourd’hui et prévue jusqu’au 6 septembre prochain, est rendue nécessaire par les travaux de traitement d’un glissement de terrain enregistré sur cet axe routier le 29 février dernier. Les opérations engagées visent à stabiliser définitivement la chaussée et à prévenir tout risque pour les usagers.

Un axe vital pour la région, quels sont les itinéraires de déviation ?

La RN15 constitue un axe majeur reliant la wilaya de Bouira à celle de Tizi Ouzou, et plus largement, le Centre aux Hauts-Plateaux. Elle est régulièrement empruntée par les automobilistes, les transporteurs et les voyageurs. Toute perturbation sur cet itinéraire se répercute sur le trafic régional, d’où l’importance de cette intervention technique. Selon la DTP, l’objectif est non seulement de réparer les dégâts, mais aussi de renforcer la structure de la route pour éviter que ce type d’incident ne se reproduise.

Pendant toute la durée des travaux, les véhicules en provenance d’Ammchdallah vers Behlil et Tizi Ouzou seront déviés par la route communale de Bouaqlane, avant de rejoindre la route wilayale n°10 pour retrouver ensuite la RN15. La circulation en direction de la localité de Seloum, sur le même axe, restera inchangée, limitant ainsi l’ampleur des perturbations pour les habitants de la région.

Consignes de sécurité et engagement des autorités

Les autorités locales appellent l’ensemble des usagers à respecter scrupuleusement la signalisation temporaire mise en place autour du chantier, à réduire leur vitesse à l’approche de la zone de travaux et, dans la mesure du possible, à éviter les déplacements non essentiels sur ce tronçon durant la période de fermeture. La Direction des travaux publics souligne que la sécurité des automobilistes comme celle des équipes intervenant sur le terrain demeure la priorité absolue. Elle assure, par ailleurs, que tous les moyens seront mobilisés pour achever les travaux dans les délais annoncés, voire avant, si les conditions techniques et climatiques le permettent.

Selon les précisions de la DTP, l’opération repose sur des techniques de consolidation adaptées aux terrains instables, impliquant la mise en place de soutènements et de dispositifs de drainage. Des ingénieurs spécialisés suivent quotidiennement l’évolution du chantier afin de garantir la qualité et la durabilité des travaux. Les autorités espèrent ainsi réduire durablement les risques de glissements de terrain sur ce tronçon montagneux particulièrement exposé aux aléas climatiques.