Fermeture temporaire des axes routiers : note importante d’Air Algérie

L’Algérie s’apprête à célébrer le 68ᵉ anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération, mais aussi à accueillir le 31ᵉ Sommet arabe qui se tiendra à Alger les 1er et 2 novembre prochains. C’est donc dans ce contexte que la compagnie aérienne nationale Air Algérie a publié une note importante à l’attention de ses passagers.

Dans un communiqué rendu public ce dimanche soir, Air Algérie a invité sa clientèle à se présenter aux guichets d’enregistrements au moins quatre (4) heures avant l’heure du départ. Et ce, à cause des éventuelles fermetures temporaires d’axes routiers.

« En raison d’éventuelles fermetures temporaires et par intermittence des axes routiers, du lundi 31 octobre au mercredi 02 novembre 2022, Air Algérie invite son aimable clientèle à se présenter aux guichets d’enregistrements au moins quatre (4) heures avant l’heure du départ », a indiqué le communiqué du transporteur aérien national.

Suspension de la circulation sur plusieurs axes routiers à Alger

D’ailleurs, il convient de rappeler que les services de la wilaya d’Alger avaient annoncé la suspension temporaire de la circulation des véhicules sur plusieurs tronçons routiers de la capitale le vendredi 21 octobre 2022. Intervenant en prévision du Sommet arabe, la suspension de la circulation était effective de 16 à 19 heures et concernait les axes suivants :

L’autoroute reliant l’aéroport international Houari Boumédiene vers Zeralda, en passant par Ben Aknoun.

La route menant vers le Centre international des conférences (CIC), l’hôtel Sheraton en passant par la route de Bouchaoui et Club des Pins.

En outre, aujourd’hui, la wilaya d’Alger a fait part de la suspension temporaire de la circulation des véhicules au niveau de deux autres axes de la capitale. En effet, il s’agissait de :

De la place des Martyrs à la fin du boulevard Asla Houcine.

Du parc Sofia jusqu’à la fin du boulevard Zighout Youcef.

D’après le communiqué de la wilaya, la suspension temporaire de la circulation sera effective le lundi, 31 octobre 2022, de 11 à 17 heures. Et intervient en raison des préparatifs pour la célébration du 68ᵉ anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération.

De plus, la wilaya d’Alger, qui publie les mises à jour concernant la circulation, a aussi fait part de l’interdiction de la circulation des véhicules poids lourds sur tout le territoire de la capitale durant trois jours du 31 octobre au 2 novembre. Et ce, afin d’assurer la fluidité durant la tenue du Sommer arabe.

Certains véhicules ne sont pas concernés par cette mesure, à l’instar des véhicules d’approvisionnement en carburants, des véhicules d’approvisionnement en produits alimentaires et des véhicules relevant des services d’intervention de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) et de la Sonelgaz.